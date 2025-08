Češi loni chodili do lesů méně často, ale nasbírali víc hub i borůvek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Přestože Češi loni chodili do lesů méně často a houby sbíralo méně domácností, nasbírali loni přes 31 000 tun lesních plodů a hub, což je o 2190 tuny více než v roce 2023. Objem sběru ale zůstává pod dlouhodobým průměrem sledovaným od roku 1994, který činí 38 140 tuny. Zároveň si lidé stále častěji lesní plody i kupují. Vyplývá to z průzkumu ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).Na houby vyrazilo v loňském roce 68 procent domácností, meziročně o dvě procenta méně. Průměrně ale nasbírala loni jedna domácnost více hub, zatímco v roce 2023 si jedna domácnost odnesla z lesa zhruba šest kilogramů, loni to bylo 6,91 kilogramu.

Hodnota nasbíraných plodů dosáhla loni 7,2 miliardy korun a byla o 2,6 miliardy vyšší oproti průměru let 1994 až 2024. V roce 2023 činila hodnota šest miliard korun.

Češi ze všech lesních plodů tradičně nejvíc sbírají houby, z lesů si loni odnesli 21 300 tun hub, meziročně o necelé 4000 tuny více. Do lesa lidé často vyráželi i na borůvky, kterých sesbírali 4400 tun, dále pak na maliny nebo ostružiny.

"Přestože celkový objem sběru zůstává pod dlouhodobým průměrem, meziročně jsme zaznamenali nárůst sběru hub a mírný růst u některých dalších plodin. Zároveň si lidé stále častěji lesní plody i kupují, zejména mražené," uvedl Marcel Riedl z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, který data za rok 2024 zpracoval. Ceny čerstvých plodů jsou podle analýzy výrazně vyšší než mražených.

Každý obyvatel ČR zavítal v roce 2024 do lesa průměrně 44krát, což je něco méně než v rekordním roce 2023, kdy se jednalo o průměrných 47 návštěv. Podle výsledků šetření 73,7 procent obyvatel navštěvovalo les alespoň jednou měsíčně, přičemž necelá čtvrtina lidí uvedla, že do lesa chodí vícekrát týdně a další pětina jednou týdně. Nejvyšší návštěvnost je dlouhodobě v okolí Prahy, dále pak ve Středočeském, Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji.

"Češi patří k národům, které mají ke sběru lesních plodů výjimečný vztah. Les pro nás není jen hospodářským prostorem, ale i místem odpočinku, tradic a spojení s přírodou. To, že i v dnešní době nasbíráme ročně desítky tisíc tun borůvek, malin nebo hub, svědčí o tom, že tato tradice zůstává živá napříč generacemi. I díky takovým číslům můžeme lépe chápat hodnotu lesa pro společnost a podporovat jeho rozmanité funkce," doplnil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

reklama