Na bývalé rozsáhlé imisní holině v Jizerských horách se daří borovici rumelské

Miloš Zahradník 17.7.2025 08:23

Clanek pripomina, ze zima 2019 byla dost zkazonosna pro smrky v polohach 0d 800 do 1300 m n m svou extremne silnou namrazou, ktera polamala smrky v Krkonosich a Jizerkach:



Závěs sněhu v zimě 2018–2019 borovici rumelskou negativně neovlivnil, zatímco 61 % smrků bylo polámáno





Jinak mam urcitou, tradicni vyhradu k zpusobu informovani o geografickych, meteorologickych a dalsich udajich. Slovo "Jizerka" u vetsiny lidi co se trochu zajimaji o Jizerske hory evokuje extremni klimaticke pomery v tamni mrazove kotline. Dotycna plocha ale lezi v nejvyssi mozne poloze nad danou obci cili ji se tyhle extremy - rekordni mrazy pri vyjasneni a uklidneni vetru, bezne i letni ranni mraziky atd. netykaji. Co se srazek tyce stacilo by uvest, ze to je srazkove skoro nejbohatsi uzemi CR se srazkami radove 2 krat vetsimi nez je republikovy prumer. Srazky silne fluktuuji - klidne i v rozsahu 50$ a vic i z roku na rok, rocni uhrny poslednich nekolika nebo i 30 let (v okoli je instalovano tusim nejmene 10 srazkomernych stanic patricich ruznym organizacim, vcetne Lesu CR) by daly daleko zajimavejsi informaci uvedeny "prumer" 1 113 mm ktery je dost nicnerikajicim numerem v nekterych letech s nepresnosti uz i v prvni cislici (ta muze byt klidne i 2 a zvlaste v poslednich letech i 0) toho udaje. K udaji o prumerne rocni teplote by se zase sluselo dodat, ze v obdobi zminenych silnych mrazu je na te vyzkumne plosine nahore na kopci asi o 10 stupnu tepleji, nez dole na Jizerce a i celkove tam zadne extremy

nenastavaji (krome te namrazy a obcas - hlavne v minulosti - enormniho mnozstvi snehu)

Hodila by se mapka a ilustracni foto pokud mozno s nejakym vztahem k dane lokalite :)



Experimentální výsadby obou dřevin jsou součástí výzkumné plochy Jizerka. Průměrná nadmořská výška výsadeb borovice rumelské a smrku je 975 metrů. Průměrná roční teplota na lokalitě dosahuje 4,9 °C a průměrný roční úhrn srážek činí 1 113 mm. Zdejší kyselé podzolové půdy na žulových horninách borovici rumelské vyhovují. Výsadby byly provedeny v roce 1990

