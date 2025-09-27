https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/ktere-introdukovane-dreviny-maji-potencial-pro-budouci-lesy-stredni-evropy-2
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Které introdukované dřeviny mají potenciál pro budoucí lesy střední Evropy?

27.9.2025 05:56 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 2
Přirozené zmlazení douglasky tisolisté, střední Čechy.
Přirozené zmlazení douglasky tisolisté, střední Čechy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM
Introdukované dřeviny se v posledním období stávají předmětem zvýšeného zájmu lesního hospodářství. Důvodem není již v řadě případů snaha obohatit či doplnit české a evropské lesy o nové druhy, ale stále častěji se objevují myšlenky, že pro zachování funkčních lesních ekosystémů bude nutno řadu domácích dřevin nahradit mnohem odolnějšími nepůvodními druhy.
 
Ve světovém měřítku představují nepůvodní dřeviny značný podíl hospodářských lesů (25 %; FAO 2010). V evropských podmínkách je to něco málo přes 9,5 milionu ha, což odpovídá 4,4 % evropských lesů.

V systémech ekologicky orientovaného lesního hospodářství se preferují autochtonní druhy dřevin, které jsou dlouhodobě přizpůsobeny na dané stanovištní poměry. Ve zdůvodněných případech je hospodářsky žádoucí využívat i introdukované dřeviny, avšak takovým způsobem, aby negativně nenarušovaly lesní ekosystémy.

Introdukované dřeviny budou nová stanoviště vždy určitým způsobem ovlivňovat, při správném výběru však mohou být změny méně výrazné, než jaké může vyvolat např. vysoké zastoupení smrku ztepilého v přirozených polohách listnatých a smíšených lesů. V každém případě je nutné vyloučit či výrazně omezit jejich potenciální rizika, a to včetně invazního potenciálu.

Přes zvýšenou pozornost věnovanou problematice introdukovaných dřevin však není k dispozici dostatek znalostí, aby bylo možno plně využít jejich produkčního a funkčního potenciálu na jedné straně, na straně druhé pak vyloučit rizika spojená s jejich zaváděním. Určitým zdrojem poznatků pak mohou být arboreta, zejména pokud se v jejich rámci vysazovaly introdukované dřeviny formou větších výsadeb.

Přes lokální platnost a dosti omezenou vypovídací hodnotu mohou poznatky získané v arboretech poskytnout určité vodítko pro další zaměření výzkumu a orientaci na perspektivní druhy introdukovaných dřevin a jejich ověřování a pěstování ve větším měřítku. Výzkumný tým VÚLHM, v. v. i., a FLD ČZU v Praze si proto vybral a zhodnotil výsadby některých nepůvodních dřevin v arboretu Truba v Kostelci nad Černými lesy (FLD ČZU v Praze).

Výsledky vědci zveřejnili v článku Testování růstového potenciálu introdukovaných dřevin pro budoucí lesnictví střední Evropy: zkušenosti z pěstování 16 druhů dřevin v arboretu Truba, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 2/2025. Příspěvek byl připraven v rámci hodnocení projektu GS LČR „Experimentální postupy obnovy lesa domácími a introdukovanými dřevinami v podmínkách klimatických změn“, podpory Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze (A_19_25) a institucionální podpory Ministerstva zemědělství ČR (MZE-RO0123).

Arboretum Truba se nachází asi 3 km severně od Kostelce nad Černými lesy, leží v nadmořské výšce 300 až 345 m na svahu exponovaném k jihu. Vzhledem k jižní expozici a vysychavému půdnímu podkladu je sledovaná lokalita dosti extrémní s četnými přísušky, a to zejména v posledních letech. Proto je vhodným modelovým územím pro sledování reakce lesních dřevin na sucho. Podle nedaleké meteorologické stanice Kostelec – Truba (368 m n. m.) je průměrná roční teplota 8,3 °C a průměrný roční úhrn srážek 660 mm.

Měření proběhlo po skončení vegetačního období 2024, kdy byl věk výsadeb 40 let. Výsadby umožnily hodnocení sedmi druhů borovic: borovice těžké (Pinus ponderosa), borovice Jeffreyovy (Pinus jeffreyi), borovice černé (Pinus nigra), borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice vejmutovky (Pinus strobus), borovice pokroucené (Pinus contorta), borovice rumelské (Pinus peuce), dále douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii); čtyř druhů jedle: jedle obrovské (Abies grandis), jedle vznešené (Abies procera), jedle makedonské (Abies borisii-regis) a jedle ojíněné Lowovy (Abies concolor var. lowiana); a výsadby čtyř druhů smrku: smrku omoriky (Picea omorica), smrku sitky (Picea sitchensis), smrku sivého (Picea glauca) a smrku pichlavého (Picea pungens).

Borovice černá, Povltaví, střední Čechy.
Borovice černá, Povltaví, střední Čechy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM

V závěru vědci zdůrazňují, že v současné době, kdy jsou lesní porosty ohrožovány postupující globální klimatickou změnou, je třeba se komplexně zaměřit na výběr vhodných dřevin pro zalesnění extrémních lokalit, a to včetně využití introdukovaných dřevin. U těchto dřevin je důležitý nejen produkční potenciál, ale také stabilita porostů a adaptabilita na klimatickou změnu.

Nejvyšší produkční parametry porostů (průměrná výška, střední výčetní tloušťka, výčetní kruhová základna, zásoba porostu) byly stanoveny u borovice těžké, douglasky tisolisté a jedle obrovské. Z tohoto hlediska i z hlediska jejich současné stability a vitality je lze považovat za dřeviny perspektivní v daných stanovištních a porostních poměrech.

Nejvyšší mortalita v průběhu 40 let, a to zejména v počátcích vývoje těchto porostů, byla zjištěna u borovice vejmutovky, smrku omoriky a borovice těžké. Borovice vykazovaly lepší vitalitu ve srovnání se smrky a jedlemi, což odráží charakter studované lokality. Borovice lesní jako referenční dřevina vykazovala střední postavení v druhovém rozsahu.

Studiu vhodných introdukovaných dřevin pro zalesňování klimaticky extrémních poloh je nutné věnovat zvýšenou pozornost, a to diferencovaně dle konkrétních stanovištních a porostních poměrů.

Článek „Testování růstového potenciálu introdukovaných dřevin pro budoucí lesnictví střední Evropy: zkušenosti z pěstování 16 druhů dřevin v arboretu Truba“ je volně ke stažení .

Autoři článku: Vilém Podrázský, Václav Trojan, Zdeněk Vacek, Stanislav Vacek, Ivo Kupka, Lucie Jůnová, Michaela Plassová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská; Jakub Černý, Jan Cukor, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská. Podle originálu připravil Jan Řezáč, VÚLHM.

reklama
 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Les Foto: Michal Ritter Flickr Po příští vládě nestátní vlastníci lesů požadují mj. revizi daně z nemovitosti Těžba dřeva, dřevař Foto: Andreas Beer Flickr.com Lesníci by přesun agendy dřeva z MPO na ministerstvo zemědělství uvítali Klínovec Foto: Petr Kinšt Wikimedia Commons Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka
Další články autora |
Lýkožrout smrkový Foto: Gucio_55 Shutterstock Objem smrkových kůrovcových těžeb v lesích se snížil čtvrtým rokem za sebou Poškozené borové porosty ve středních Čechách. Foto: Jan Řezáč VÚLHM V roce 2024 způsobil v lesích největší škody vítr Borovice rumelská Foto: ImogenX Flickr Na bývalé rozsáhlé imisní holině v Jizerských horách se daří borovici rumelské

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

HH

Honza Honza

27.9.2025 08:24
Přírodovědci bojují proti cizokrajným nepůvodním dřevinám, přitom naše lesy již dávno původní nejsou, jejich skladba je nepůvodní, druhy jsou i geneticky změněné, zmutované, prošlechtěné, dávno neodpovídají původním před 1000 lety. Nové dřeviny jsou odolnější, odolnější proti suchu = lépe prosperují = logicky invazivní, vytlačující původní. Boj proti nim je zcela nesmyslný, pokud nejde vyloženě o agresivní rostlinu (pajasan).
Sama příroda se tak vyvíjí, odolnější druhy, kt se lépe adaptují na stanoviště vytlačují méně odolné. Přírodovědci by chtěli původní druhy zafixovat, působí tak proti přírodě.

Platí to i v NP: NP je jednak prostředí, kde by původní druhy měly být chráněné, zafixované, přitom NP původní nejsou, jsou změněné, jednak NP by měly být vzor prosperující přírody, ne ukázka odumírajích dřevin, a ukázka jak se z toho příroda krásně vzpamatovává. NP v našem rozsahu nemůže být pokusné stanoviště - umělá botanická zahrada, ukázka toho, co bylo před 1000 lety a co dnes již nemůže prosperovat. Naopak musí to být ukázka samostatné funkční přírody, která se pokud možno obejde bez člověka. Zcela se ale neobejde nikdy, aby se mohla obejít, muselo by jít o rozsáhlý stabilní kanadský, sibiřský les, ten ale v dnešní době prudkého oteplování rovněž začíná kolabovat, permafrost taje, co bude dál?
Všichni by se měli soustředit na to, aby příroda fungovala, aby se pokud možno obešla bez člověka, aby odpovídala dnešním podmínkám, tam kam příroda sama svým vývojem směřuje, nikoli ale k poušti, kt. je rovněž přirozená, pro člověka a celkový život ale nepřijatelná. Ne k nějakým fixním člověčím představám, teoriím, vědeckým pojednáním, co by bylo nejkrásnější, k botanické zahradě, která se bez rozsáhlého týmu zahradníků neobejde.
Definice NP nemůže být zafixovaná příroda, ale samostatná funkční příroda, pokud možno nezávislá na člověku. Museli bychom se ale vzdát svých představ o zachování druhů, o krásných řídkých savanovitých lesích, o stádech zubrů, vlčích smečkách atd atd. Naše příroda se, díky bohu, vyvíjí směrem k zahuštěnému hercinskému pralesu - dejme ji k tomu prostor, horší bude, až se bude vyvíjet směrem k suché savaně, která dezertifikací propadá poušti, pak bude asi s námi konec.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

27.9.2025 09:20
Ne že bych se chtěl nějak dotknout výzkumníků, ale tři výše uvedení "vítězové soutěže" nejsou nijak překvapiví. Z mého pohledu vykazují, alespoň co se týče nárůstu objemu dřevní hmoty, kvality habitu i odolnosti klimatickým podmínkám, vynikající výsledky.
Odpovědět

Nejčtenější články

Sumec velký na jihu Evropy? Tamní ekosystémy nejsou na takového superpredátora připraveny, říká Martin Čech

Diskuse: 21

Živé okapové svody dopraví dešťovou vodu tam, kde je třeba. Bez elektřiny a čerpadel

Diskuse: 22

Losi u lipenské přehrady se asi stáhli do klidnějších oblastí

Diskuse: 14

Senát odmítl návrh snížit v EU emise CO2 o 90 procent do roku 2040

Diskuse: 3

Limit pro povinnou licenci na výrobu elektřiny se od srpna zvýšil

Diskuse: 8

Analýza: Povolenky ETS 2 nejvíc zasáhnou domácnosti, které topí uhlím

Diskuse: 65

Jan Šmíd: Boom následovaný krachy. Trh s bateriovými úložišti vykazuje řadu stejných znaků jako fotovoltaika

Diskuse: 21
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist