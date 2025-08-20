https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/v-roce-2024-zpusobil-nejvetsi-skody-v-lesich-vitr
V roce 2024 způsobil v lesích největší škody vítr

20.8.2025 05:20 | PRAHA (Ekolist.cz)
Větrný polom v bukovém porostu (Slezsko, Opavsko, září 2024).
Větrný polom v bukovém porostu (Slezsko, Opavsko, září 2024).
Zdroj | LOS, VÚLHM
Podle evidence zaslané vlastníky a správci lesa Lesní ochranné službě, zahrnující cca 70 % plochy lesů v ČR, dosáhl v roce 2024 celkový objem nahodilých těžeb téměř 4,6 mil. m3. Z toho tvořily abiotické vlivy (vítr, sníh, námraza, sucho a všechny ostatní abiotické příčiny včetně antropogenních faktorů) cca 62 % (2,87 mil. m3), biotické vlivy 38 % (1,73 mil. m3).
 
Po delší době tak došlo k obrácení poměru abiotických a biotických činitelů na nahodilých těžbách, což ukazuje na již výraznější ústup kůrovcové kalamity. Rok 2024 byl tedy pro lesy opět o něco příznivější než předchozí léta.

V roce 2023 bylo z obdobného území hlášeno celkem nahodilých těžeb 5,9 mil. m3, 10,2 mil. m3 v roce 2022, 13,8 mil. m3 v roce 2021, 19,8 mil. m3 v roce 2020 a 19,2 mil. m3 v roce 2019. V roce 2024 tedy došlo k dalšímu poklesu nahlášeného objemu nahodilých těžeb.

Vítr

U abiotických příčin poškození dominoval v roce 2024 vítr. Nahlášený objem dřeva poškozeného v roce 2024 větrem byl 2,12 mil. m3. Jeho podíl na abiotických těžbách tak dosáhl 74 %. V porovnání s rokem 2023 došlo u větru k navýšení objemu poškozeného dřeva o 0,56 mil. m3.

Borovice lesní odumírající vlivem sucha (Čechy, Příbramsko, květen 2024).
Borovice lesní odumírající vlivem sucha (Čechy, Příbramsko, květen 2024).
Zdroj | LOS, VÚLHM

Sucho

V průměru za celou republiku byly roky 2020–2024 pro stav lesa z hlediska zmírnění stresu suchem spíše příznivé, a to i přesto, že v každém roce se vyskytovala období s přísušky. Přestože nebyly srážkové úhrny v uplynulých pěti letech nadprůměrné, vyznívá hodnocení příznivě zejména při srovnání se suchým až velmi suchým obdobím let 2015–2019.

Podle zaslané evidence došlo v roce 2024 k těžbám stromů poškozených suchem v objemu 562 tis. m3. V porovnání s rokem 2023 (830 tis. m3) tak došlo k poklesu o 268 tis. m3. Podíl sucha na abiotických těžbách dosáhl v roce 2024 cca 20 %. V roce 2023 to bylo necelých 33 %.

Jde o další rok, v němž poklesl objem škod evidovaných vlastníky jako škody suchem. Ke zlepšení situace přispěl příznivější průběh počasí během roku, kdy se vyskytovala období s dostatečným množstvím srážek.

Sníh a námraza

Sněhem bylo podle zaslané evidence v roce 2024 poškozeno přibližně 130 tis. m3. Ke kalamitnímu poškození lesa sněhem došlo naposledy v roce 2019 a předtím v letech 2010 a 2011. Podíl škod sněhem na celkových abiotických těžbách byl v roce 2024 ca 4,5 %.

Námrazou bylo v roce 2024 poškozeno přibližně 16,3 tis. m3 dřeva. Podíl na celkových abiotických těžbách byl v roce 2024 pouze 0,6 %. Od roku 1990 byly podle evidence vlastníků lesa kalamity způsobené námrazou zaznamenány v roce 2015 (ca 362 tis. m3), 2006 (ca 217 tis. m3), 1997 (ca 373 tis. m3) a největší pak v roce 1996 (téměř 2 mil. m3).

Netypické poškození dubů mrazem (Čechy, Zbraslavsko, květen 2024).
Netypické poškození dubů mrazem (Čechy, Zbraslavsko, květen 2024).
Zdroj | LOS, VÚLHM

Ostatní abiotické faktory

Ostatní abiotické faktory (exhalace, mráz, požáry a jiné nespecifikované nebo neurčené příčiny) poškodily v roce 2024 cca 32,4 tis. m3 dřeva. Podíl těchto ostatních faktorů na celkových abiotických těžbách představoval v roce 2024 přibližně 1,1 %.

Rozdělení abiotických škod podle krajů

Při hodnocení objemu nahlášených nahodilých abiotických těžeb podle krajů byl za rok 2024 nahlášen nejvyšší objem z Jihočeského kraje (442,6 tis. m3), ze Středočeského kraje (310,8 tis. m3) a z Kraje Vysočina (299,3 tis. m3).

Objem 200 tis. m3 abiotických nahodilých těžeb byl v roce 2024 podle údajů z hlášení překročen také v kraji Jihomoravském (276,8 tis. m3), Plzeňském (254,5 tis. m3), Moravskoslezském (248,1 tis. m3), Olomouckém (209 tis. m3) a těsně pod touto hranicí bylo nahlášeno z kraje Karlovarského (199,4 tis. m3).

Vítr poškodil v roce 2024 nejvíce stromů v Jihočeském kraji (ca 418 tis. m3), a tento kraj tak dominuje větrným škodám už pátý rok za sebou. Druhý nejvyšší objem dřeva poškozeného větrem byl za rok 2024 nahlášen vlastníky z Moravskoslezského kraje (221 tis. m3) a dále z Plzeňského kraje (214,3 tis. m3), Kraje Vysočina (182,4 tis. m3), Středočeského kraje (172,3 tis. m3) a Karlovarského kraje (170,4 tis. m3).

Objem dřeva poškozeného suchem byl v roce 2024 nejvyšší v Jihomoravském kraji (106,3 tis. m3), následovaly Středočeský kraj (96,1 tis. m3) a Vysočina (77,4 tis. m3).

Větrný polom (Slezsko, Opavsko, září 2024).
Větrný polom (Slezsko, Opavsko, září 2024).
Zdroj | LOS, VÚLHM

Požáry

V roce 2024 došlo k výraznému snížení počtu a rozsahu požárů. Na území republiky bylo evidováno 1 284 lesních požárů na celkové ploše cca 140,4 ha (2023: 1512 požárů na 217,4 ha; 2022: 2473 požárů na 1715 ha; 2021: 1517 požárů na 411 ha; 2020: 2081 požárů na 484 ha).

K nejpočetnějším požárům při objasnění příčin dochází tradičně vlivem lidské činnosti, a to zejména z nedbalosti (638 požárů na celkové rozloze 56,4 ha), z čehož zdaleka nejvyšší počet i rozsah byl evidován po rozdělávání ohňů.

Přírodní vlivy (blesk) zapříčinily vznik požáru v 10 případech, přičemž škoda v ploše nebyla vykázána. Celkově početně nižší byly požáry evidované z neobjasněných příčin, celkem 134 případů a na výrazně nižším rozsahu 11,6 ha (v roce 2023 se jednalo o 179 případů na 55,7 ha, v roce 2022 to bylo 279 požárů na 160,2 ha).

Údaje o požárech byly čerpány ze zdrojů Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru (Ministerstvo vnitra).

V textu jsou prezentovány údaje o škodách na lese způsobených abiotickými faktory, přičemž všechny uváděné údaje o objemu dřeva nebo ploše porostů zasažené působením hodnocených abiotických činitelů představují součty z hlášení zaslaných vlastníky lesa na adresu Lesní ochranné služby. Údaje pokrývají přibližně 70 % plochy lesa v Česku. Nejedná se tedy o přepočet na celé území státu.

Více informací o abiotických škodách naleznete v publikaci „Zpravodaj ochrany lesa – Supplementum 2025“, která je volně ke stažení. Autorem kapitoly „Abiotické vlivy a antropogenní činitelé“, podle které byl zpracován text příspěvku, je Ing. Radek Novotný, Ph.D.

foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.
Pražská EVVOluce

