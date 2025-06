Vídeň testuje nové druhy asfaltu, které lépe odolávají vedrům a umožňují vsakování dešťové vody

Foto | Dieter Jaderny/MA 28 Testovací povrch se čtyřmi různými druhy asfaltu.

Rakouská metropole hledá další inovativní řešení, jak čelit rostoucím teplotám ve městě. Letos na jaře proto zahájila testování čtyř nových typů asfaltových směsí, které lépe odolávají vysokým teplotám a umožňují vsakování dešťové vody. Zátěžové zkoušky alternativních povrchů na cyklostezce u řeky Liesingbach potrvají tři roky.Každý rok to zažíváme znovu – ulice měst se během letních veder mění v rozpálené plochy, kde se teplo drží až do večera. Na vině je klasický asfalt, který se rychle zahřívá a vytváří tzv. tepelné ostrovy. Vídeň se proto rozhodla hledat nové cesty, jak tyto negativní dopady zmírnit. Na cyklostezce u Liesingbachu ve 23. městském obvodu nyní v rámci pilotního projektu testuje různé typy asfaltových směsí, které by měly být k městskému klimatu šetrnější.

Asfalt z měst zcela zmizet nemůže, jeho pevný povrch je důležitý například pro cyklostezky nebo chodníky. Klasický asfalt má ale dvě zásadní nevýhody: silně akumuluje teplo a nepropouští vodu. Právě tyto negativní vlastnosti chce Vídeň minimalizovat pomocí alternativních směsí a experimentuje například s barvou, typem kameniva či použitým pojivem.

Na 80metrovém úseku město vedle sebe položilo čtyři různé druhy asfaltu. Jeden z nich je klasický, tři další patří do kategorie tzv. cool pavements – ekologičtějších povrchů, které by měly zůstávat chladnější i při vysokých teplotách. Radnice je vyvinula ve spolupráci s odborníky z vídeňské Technické univerzity (Technische Universität Wien).

„Už delší dobu hledáme inovativní povrch, který by byl pohodlný jak pro cyklisty, tak i pro jízdu s kočárky nebo osoby na invalidních vozících. Takový, který by byl hladký a zároveň ekologický, protože by propouštěl vodu,“ uvedla vídeňská radní pro městské plánování Ulli Sima. Největší důraz klade město na porézní strukturu asfaltu, která umožňuje vsakování dešťové vody a pomáhá vytvářet příjemnější mikroklima ve veřejném prostoru.

Město bude nové typy asfaltu podrobně sledovat během příštích tří let. Pomocí senzorů bude na cyklostezce měřit teplotu a vlhkost, aby zjistilo, jak různé povrchy ovlivňují mikroklima okolí.

„Chceme ukázat, že i úpravou městských povrchů lze významně přispět k ochlazení města,“ doplnil Wolfgang Ablinger z magistrátního oddělení pro správu a výstavbu komunikací (MA 28). Pokud se některá ze směsí osvědčí, může v budoucnu najít využití i na dalších místech v metropoli.

