USA odmítly návrh na snížení emisí skleníkových plynů v globální námořní dopravě
13.8.2025 14:08 (ČTK)
"Trumpova vláda tento návrh předložený IMO jednoznačně odmítá a nebude tolerovat žádné kroky, které zvyšují náklady pro naše občany, dodavatele energie, lodní společnosti a jejich zákazníky anebo turisty," uvedli ministři.
Členové IMO se mají přijetím takzvaného "nulového rámce" pro emise v námořní dopravě zabývat v říjnu, napsal Reuters.
Online diskuse
Všechny komentáře (14)
TS
Tonda Selektoda13.8.2025 15:52
A jak si to vedení té mezinárodní organizace představuje? Že lodě budou na mořích a oceánech poháněny větrem jako plachetnice, nebo si kapitán lodě v supermarketu koupí a snad i vymění speciálně konstruované lodní spalovací motory, za jaderný reaktor a elektromotory, budou za sebou tahat plující fotovoltaickou elektrárnu, či snad budou povinny nakupovat na burze předražené povolenky na vypouštění oxidu uhličitého?Odpovědět
JŘ
Jaroslav Řezáč13.8.2025 17:39 Reaguje na Tonda Selektoda
ono to je tak trochu jedno, ale pravda je, že zatím co buzerujou řidiče elektrárnama na kolech, tak námořní a zaoceánská doprava je skutečné PLANETÁRNÍ PRASE. Za rok provozu jedné kontejnerové lodě se vyprodukuje tolik Co2 jako 50 milionů aut.Odpovědět
PH
Pavel Hanzl13.8.2025 18:07 Reaguje na Tonda Selektoda
A vy si představujete, že Marťani mají tykadélka modrá, nebo růžová?Odpovědět
RV
Richard Vacek13.8.2025 17:07
Kdo trpí klimatičkým žalem, tak bude dál smutnit. Ale až uvidí, že návrat rozumu je i pro něj výhodný, smutek přejde.Odpovědět
PH
Pavel Hanzl13.8.2025 18:04 Reaguje na Richard Vacek
A viete, čo teké oné rozum ako je?Odpovědět
PH
Pavel Hanzl13.8.2025 18:06
"Páru tam hoď, ať dříve do pekla se dohrabem."Odpovědět
RV
Richard Vacek13.8.2025 18:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždyť ani sám nevíte, jestli a jak vám oteplení bude vadit.Odpovědět
PH
Pavel Hanzl13.8.2025 18:33 Reaguje na Richard Vacek
To mi vadí už dnes, přijel jsem z Vysočiny na kole a málem jsem zdechl horkem. To byla sotva třicítka. Dalších pět stupňů bych už nedal.Odpovědět
RV
Richard Vacek13.8.2025 18:40 Reaguje na Pavel Hanzl
To je proto, že je srpen. Dejte si tu samou cestu v dubnu a budete rád, že nemrzne.Odpovědět
PH
Pavel Hanzl13.8.2025 20:47 Reaguje na Richard Vacek
Když jsem byl kluk, bývalo ročně pár tropických dnů, někdy taky žádný. Loni bylo 42 tropických dnů a letos zatím 19 a to vedra teprve začínají. Pořád vám nic nedochází? Já vím, nedochází....Odpovědět
RV
Richard Vacek13.8.2025 21:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Co vám vadí na tom, že nejsou takové mrazy a je mnohem více dnů, kdy je venku příjemné klima?Odpovědět
PH
Pavel Hanzl14.8.2025 07:14 Reaguje na Richard Vacek
Vadí mi, že takové příjemné klima je daleko méně dní, než dříve. V zimě není sníh a nedá se lyžovat, na jaře pomrznou ovocné stromy celkem pravidelně, v létě jsou vedra na padnutí. Vadí mi, že odešly obrovské rozlohy smrkových lesů, zahrada trpí suchem prakticky pořád, divoké počasí (hlavně povodně) ničí obrovské majetky. A to se nedívám za hranice a hlavně do budoucna, kdy se dá očekávat, že naše krajina se stane pouští. U nás nežije jediný strom, který by přežil teplotu +50°C a už naměřili asi 42.Odpovědět
ss
smějící se bestie13.8.2025 19:56
A TI V BRUSELI,Odpovědět
budou šikanovat řidiče aut s klasickými motory,
k o m e d i a n t i
!
PH
Pavel Hanzl13.8.2025 20:48 Reaguje na smějící se bestie
Fakt? Vás někdo šikanuje, nebo vám tím vyhrožuje? Určitě nekecáte, jak dycky? Mě rozhodně ne, dali mi technickou na další dva roky.Odpovědět