Národní pracovní skupina k posouzení výpadku elektřiny ze dne 4.7.2025

19.12.2025 15:14 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Národní pracovní skupina k posouzení červencového výpadku elektřiny zveřejnila průběžné výstupy a návrhy nápravných opatření. Ta mají podobným událostem v budoucnu předejít, případně zmírnit jejich průběh.
 
Vytvoření pracovní skupiny na národní úrovni inicioval ERÚ a účastní se jí zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, provozovatelů přenosové soustavy a regionálních distribučních soustav, klíčových výrobců elektřiny a operátora trhu. Skupina na základě posouzení všech dostupných informací dosud identifikovala 12 oblastí, na které soustředila svou pozornost. Tato opatření shrnuje průběžný výstup, který je přílohou této tiskové zprávy.

Další řešená témata se budou odvíjet mj. od zpráv mezinárodního expertního panelu ENTSO-E, který se vyšetřováním výpadku zabývá dle platné evropské legislativy především v technické rovině. ENTSO-E je organizací, která sdružuje evropské provozovatele přenosových soustav elektrické energie a prošetřuje obdobné události na celém kontinentu.

„Pracovní skupina pod vedením ERÚ navrhuje nápravná opatření na národní úrovni ve třech rovinách - technické, legislativní a komunikační. V potaz přitom bereme jak fakta, která jsme zjistili přímo v souvislosti s červencovým výpadkem elektřiny, tak související zkušenosti ze zahraničí. Naším společným cílem je komplexně popsat příčiny výpadku a následně zavést taková preventivní opatření, aby se situace neopakovala,“ shrnuje Jan Šefránek, předseda ERÚ.

Jednotlivé úkoly míří na provozovatele soustav, výrobce, regulátora i zákonodárce. Některá řešená témata mají také přesah mimo oblast energetiky, např. zesílení odolnosti telekomunikační infrastruktury vůči výpadkům dodávek energie. V rámci preventivních opatření na národní úrovni byla provozovateli přenosové soustavy zadána revize nastavení krizové komunikace s dalšími aktéry krizového řízení. To předpokládá nejen automatizaci jednotlivých oznámení, ale také pravidelný nácvik a ověření systému komunikace. Na oblast připravenosti proto cílí také vypracování nového Národního výcvikového plánu. Konkrétní cvičení za účasti dispečerů provozovatelů soustav a dalších aktérů jsou naplánována na rok 2026.

Národní pracovní skupina se zabývá rovněž dlouhodobými systémovými tématy. Sem spadá například potřeba řešit do budoucna hrozící nedostatek nefrekvenčních podpůrných služeb, které jsou nezbytné pro zajištění spolehlivého provozu soustav. Zapojeno by mělo být širší spektrum provozovatelů výrobních zdrojů a rovněž akumulace. Revidovány a případně posíleny by měly být také požadavky na bezpečnostní kritéria pro provoz soustav, úpravy by se měly odrazit i v přístupu k výpočtům potvrzujícím splnění bezpečnostních podmínek provozu soustav.

„S posilováním bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny souvisí také optimalizace investic do elektrizační soustavy včetně jejich načasování v průběhu roku. Zároveň je zřejmé, že s proměnou energetiky bude potřeba změnit i celkový přístup k provozování soustav,“ vysvětluje Jan Šefránek.

Národní pracovní skupina také předala podněty související s příčinami a průběhem výpadku elektřiny ze 4. července 2025 expertnímu panelu ENTSO-E k důslednému a objektivnímu posouzení. Jde o soupis okolností výpadku, který expertnímu panelu ENTSO-E pomáhá zacílit vyšetřování na konkrétní oblasti. Na vytvoření soupisu se podíleli všichni členové pracovní skupiny.

Průběh vyšetřování zmíněných podnětů částečně zachycuje aktuálně zveřejněná předběžná zpráva (factual report) ENTSO-E. Zpráva popisuje okolnosti pádu vodiče, postup dispečinku provozovatele přenosové soustavy, situaci ve výrobnách elektřiny v průběhu události a následně při procesu obnovy. Zásadní potom bude zejména konečná zpráva ENTSO-E, která se už nebude soustředit jen na dílčí popis okolností, ale přinese komplexní závěry a konkrétní doporučení.

