Macinka ČTK sdělil, že v systemizaci MŽP nepočítá se sekcí ochrany klimatu

19.12.2025 09:53 (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
V systematizaci ministerstva životního prostředí se již nepočítá se sekcí ochrany klimatu, sdělil včera večer ČTK ministr zahraničí a zároveň dočasný ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé). Novou systematizaci projedná vláda v pondělí, platit by měla začít od nacházejícího roku.
 
"O rozpočtu celé kapitoly i systemizaci služebních a pracovních míst se nyní intenzivně jedná. Vůči resortu ani podřízeným organizacím nebyly zatím směrovány žádné pokyny týkající se redukce počtu zaměstnanců," uvedl pro ČTK Macinka.

Pod sekci ochrany klimatu spadají čtyři různé ministerské odbory. Ty se zabývají například ochranou ovzduší, obchodováním s emisemi, dekarbonizací nebo ekonomickými analýzami.

Server Deník N informoval, že šéf sekce ochrany klimatu Petr Holub ve své funkci končí. Mluvčí úřadu Veronika Krejčí poté dodala, že odešel z vlastní vůle. Vedoucí oddělení obchodování s emisemi Jan Tůma řekl ČTK, že o možné systematizaci ví, oficiálně ale nic zatím nic neobdržel. Dodal, že to považuje za přirozenou součást, která přichází s novou vládou a agenda může pouze spadnout pod jinou sekci, nemusí tedy zmizet.

Podle Hospodářských novin se chystá sloučení dvou sekcí, což by znamenalo i faktické zrušení klimatické sekce ministerstva, kterou vedl Holub.

Také na ministerstvu zahraničních věcí, které vede Macinka, mají podle Seznam zpráv údajně přijít o místo vrchní ředitelé několika sekcí, včetně bezpečnostní, právní nebo finanční. "Na našem ministerstvu se chystá kompletní reorganizace. V pondělí to má projednávat vláda. Řada odborů je v ohrožení," popsal redakci jeden z nejmenovaných diplomatů.

