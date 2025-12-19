Macinka ČTK sdělil, že v systemizaci MŽP nepočítá se sekcí ochrany klimatu
Pod sekci ochrany klimatu spadají čtyři různé ministerské odbory. Ty se zabývají například ochranou ovzduší, obchodováním s emisemi, dekarbonizací nebo ekonomickými analýzami.
Server Deník N informoval, že šéf sekce ochrany klimatu Petr Holub ve své funkci končí. Mluvčí úřadu Veronika Krejčí poté dodala, že odešel z vlastní vůle. Vedoucí oddělení obchodování s emisemi Jan Tůma řekl ČTK, že o možné systematizaci ví, oficiálně ale nic zatím nic neobdržel. Dodal, že to považuje za přirozenou součást, která přichází s novou vládou a agenda může pouze spadnout pod jinou sekci, nemusí tedy zmizet.
Podle Hospodářských novin se chystá sloučení dvou sekcí, což by znamenalo i faktické zrušení klimatické sekce ministerstva, kterou vedl Holub.
Také na ministerstvu zahraničních věcí, které vede Macinka, mají podle Seznam zpráv údajně přijít o místo vrchní ředitelé několika sekcí, včetně bezpečnostní, právní nebo finanční. "Na našem ministerstvu se chystá kompletní reorganizace. V pondělí to má projednávat vláda. Řada odborů je v ohrožení," popsal redakci jeden z nejmenovaných diplomatů.
