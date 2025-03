Spotřeba energie na obyvatele klesla ve Vídni o 33 %

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | EM80 / Pixabay

Klimatická politika rakouské metropole se ukázala být nejen ambiciózní, ale především účinnou. Mezi lety 2005 a 2023 se podařilo snížit spotřebu energie na obyvatele o 33,7 %, což je více než dvojnásobek celorakouského průměru. Díky tomu město už nyní splnilo svůj cíl stanovený na rok 2030.Vídeň si v ochraně klimatu drží před ostatními spolkovými zeměmi náskok – zatímco celorakouský průměr poklesu spotřeby energie na obyvatele činí 15,7 %, v hlavním městě Rakouska se podařilo dosáhnout dokonce více než dvojnásobného snížení. Aktuální spotřeba energie ve Vídni tak odpovídá hodnotám z roku 1993, a to i přes významný nárůst obyvatel.

„Ve Vídni přistupujeme k výzvám udržitelně a systematicky. Toto výrazné snížení spotřeby energie je výsledkem úspěšných a prozíravých klimatických opatření. První program, který se postupně vyvinul v komplexní strategii ochrany životního prostředí, jsme spustili už v roce 1999. Cílem naší strategie je ochrana klimatu se sociálním přesahem, která zajistí všem Vídeňanům co nejvyšší kvalitu života navzdory klimatickým změnám,“ uvedl starosta Michael Ludwig.

Podle vídeňského radního pro klima Jürgena Czernohorszkyho se ambiciózní klimatická politika města v posledních pěti letech začala soustředit na tři klíčové pilíře, a to na snižování emisí skleníkových plynů, adaptaci na změnu klimatu a podporu oběhového hospodářství. Tato strategie má jasný cíl – dosáhnout uhlíkové neutrality a zajistit, aby dvoumilionová Vídeň zůstala i nadále městem, kde se lidem dobře žije.

V rakouské metropoli klesla i celková spotřeba energie, a to i přes to, že počet obyvatel Vídně od roku 2005 vzrostl o 20 %, tedy přibližně o 350 000 lidí. V celostátním měřítku činí tento pokles 6 %. Spotřeba elektřiny zůstala od roku 2005 téměř na stejné úrovni, a to i navzdory předchozím prognózám, které očekávaly výrazný nárůst. V procentním vyjádření se nejvýraznějších úspor podařilo dosáhnout v dopravě a průmyslové výrobě. Podíl plynu na konečné spotřebě energie navíc od roku 2005 klesl o 29 %.

Za těmito úspěchy stojí zejména tyto kroky klimatické strategie: intenzivní rozvoj solární energetiky od roku 2020, masivní investice do veřejné dopravy, cyklostezek a e-mobility, energeticky efektivní výstavba nových bytových domů, sanace budov s cílem zlepšit jejich tepelnou izolaci a snížit spotřebu energie a zvýšení efektivity v sektoru výroby.

Tato opatření mají město dovést ke klimatické neutralitě. Vídeň si vytyčila cíl dosáhnout tohoto ambiciózního milníku do roku 2040.

