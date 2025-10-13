https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/prostor-pred-zs-jarov-na-zizkove-ozivil-nove-tzv.asfalt-art.je-to-uz-treti-misto-v-praze
Prostor před ZŠ Jarov na Žižkově oživil nově tzv. asfalt art. Je to už třetí místo v Praze

13.10.2025 05:01 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eliška Vidomus
Foto | Helena Pěchoučková / Pěšky městem
Ulice před ZŠ Jarov v Praze prošla proměnou v barevné místo pro hru a setkávání. Vznikl zde totiž další příklad tzv. asfalt artu. Na realizaci se spolu s organizací Pěšky městem podílí ZŠ Jarov a městská část Praha 3. První návrhy vytvořily děti ze školy, jejichž záměrem bylo, aby předprostor nabízel více příležitostí ke hře. Autorem výtvarného pojetí je Ondřej Klíma.
 
Projekt vznikl z iniciativy rodičů žáků ZŠ Jarov, kteří sami provedli mapování nebezpečných míst v okolí školy. „Chtěl bych vyzdvihnout, že jde o iniciativu a akci vedenou zdola – ze strany rodičů, dětí a samotné školy – a chci jim za to poděkovat. Vozovka před školou už byla pro auta uzavřena před desítkami let a město dodnes nenašlo motivaci a finance tenhle prostor pro novou funkci jakkoli upravit. Věřím, že malbu ocení hlavně děti, kterým tenhle prostor patří nejvíc,“ říká Ondřej Rut, místostarosta Prahy 3.

Foto | Helena Pěchoučková / Pěšky městem

Ulice před školou je již dvacet let uzavřená pro automobilovou dopravu, nyní ale díky úpravám získává novou tvář i funkci. Děti zde budou mít prostor k pohybu, hrám i setkávání, čímž se posílí komunitní charakter celé lokality. Po Vyšší odborné a střední umělecké škole Hollarova se jedná o další příklad tzv. asfalt artu v Praze 3.

„Zájem o podobné projekty narůstá v různých městech napříč ČR. Asfalt art neslouží jen jako nástroj pro vytvoření příjemnějšího okolí škol. Lze jej použít kdekoliv je potřeba podpořit možnosti pobytu lidí ve veřejném prostoru a upozornit na zvýšenou potřebu opatrnosti ze strany projíždějících řidičů,“ říká Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem.

Foto | Marek Novotný / Pěšky městem

Metoda asfalt artu je jedním z nástrojů tzv. taktického urbanismu. Ten umožňuje testovat nové uspořádání veřejného prostoru tak, aby byl bezpečnější a přívětivější. Organizace Pěšky městem už letos s pomocí této metody pomohla proměnit okolí ZŠ Grafická na Smíchově a ZŠ Mikoláše Alše v Suchdole. Všechna tato místa dokládají, že okolí školy může ožít a stát se bezpečným místem, které patří dětem.

foto - Vidomus Eliška
Eliška Vidomus
Autorka je pracovnicí organizace Pěšky městem.
