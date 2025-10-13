Prostor před ZŠ Jarov na Žižkově oživil nově tzv. asfalt art. Je to už třetí místo v Praze
Ulice před školou je již dvacet let uzavřená pro automobilovou dopravu, nyní ale díky úpravám získává novou tvář i funkci. Děti zde budou mít prostor k pohybu, hrám i setkávání, čímž se posílí komunitní charakter celé lokality. Po Vyšší odborné a střední umělecké škole Hollarova se jedná o další příklad tzv. asfalt artu v Praze 3.
„Zájem o podobné projekty narůstá v různých městech napříč ČR. Asfalt art neslouží jen jako nástroj pro vytvoření příjemnějšího okolí škol. Lze jej použít kdekoliv je potřeba podpořit možnosti pobytu lidí ve veřejném prostoru a upozornit na zvýšenou potřebu opatrnosti ze strany projíždějících řidičů,“ říká Blanka Klimešová z organizace Pěšky městem.
Metoda asfalt artu je jedním z nástrojů tzv. taktického urbanismu. Ten umožňuje testovat nové uspořádání veřejného prostoru tak, aby byl bezpečnější a přívětivější. Organizace Pěšky městem už letos s pomocí této metody pomohla proměnit okolí ZŠ Grafická na Smíchově a ZŠ Mikoláše Alše v Suchdole. Všechna tato místa dokládají, že okolí školy může ožít a stát se bezpečným místem, které patří dětem.
reklama