Eliška Vidomus: Dopravní výchova nestačí. Děti ochrání až proměna měst a jejich ulic

5.9.2025
Diskuse: 3
Zdroj | Pěšky městem
Na začátku nového školního roku, kdy se děti vrací z prázdnin v přírodě zpět do svých domovů, se opět ukazuje, že pro bezpečný pohyb dětí v našich městech a obcích se v Česku stále dělá málo. Přitom právě děti patří k nejaktivnějším chodcům – a zároveň k nejohroženějším účastníkům silničního provozu.
 
Podle statistik Policie ČR došlo v roce 2025 k 1281 dopravním nehodám s účastí chodce. Čtvrtinu tvořily děti do 14 let. Řada z těchto nehod by přitom vůbec nemusela nastat, pokud by dopravní infrastruktura více respektovala potřeby dětí a jejich specifika.

Bezpečnost dětí nesmí zůstat jen na papíře

Organizace Pěšky městem dlouhodobě upozorňuje, že nestačí jen vzdělávat děti v dopravních předpisech. Důležité je vytvářet tzv. odpouštějící infrastrukturu, která odpouští lidské chyby a pomáhá předcházet vážným následkům, když chodec či řidič udělá chybu v dopravním provozu. Taková infrastruktura je pro děti obzvláště důležitá. Děti jsou v dopravě zranitelnější – mají menší výšku, horší odhad rychlosti, a často se chovají impulzivně.

V centru pozornosti organizace Pěšky městem jsou školy a jejich okolí, kde se každý den pohybuje velké množství dětí a tvoří jakási srdce lokalit. Jak vyplývá z výzkumu Udržitelně do škol, který organizace realizovala v letech 2018–2023, každý čtvrtý prvňák hodnotí svoji cestu do školy jako nebezpečnou a 43 % dětí si myslí, že je ráno před školou nepříjemný provoz.

Praha sice letos navýšila rozpočet na bezpečnostní úpravy BESIP o 100 milionů korun, v praxi se to však na výsledcích zatím příliš neprojevuje. Nový školní tak pražským dětem přináší jen několik málo realizovaných úprav – například u ZŠ Santoška nebo MŠ Dolákova, přičemž v obou těchto případech se jedná o projekty připravené již v roce 2017.

Zdroj | Pěšky městem

Většina dalších návrhů, na jejichž přípravě v rámci programu Bezpečné cesty do školy se Praha ve spolupráci s organizací Pěšky městem podílela, dosud čeká v šuplíku.

„Děti potřebují bezpečné přechody a zklidněné ulice teď, ne za dalších osm let. Mezi akcemi BESIP je nyní přes 60 míst v blízkosti škol, která se podle našich návrhů projektují, nebo již dokonce mají vydané stavební povolení, ale jejich realizace se neustále odkládá. Některé jsou třeba z roku 2015, takže děti, se kterými jsme na programu spolupracovali, mezitím odmaturovaly,“ říká Blanka Klimešová z Pěšky městem.

Na kole a koloběžce je to složité

Již zmíněný výzkum Udržitelně do škol ukazuje, že většina pražských rodičů doprovází své děti do školy do deseti let. Ve čtvrté třídě už chodí samostatně 44 % dětí, v páté dokonce 60 %.

Děti by přitom rády do školy častěji i jezdily na kolech či koloběžkách (23 % dotazovaných na koloběžce a 12 % na kole), ale chybí jim bezpečná cykloinfrastruktura i možnost parkování.

„Dopravní infrastruktura, která prioritizuje bezpečnost pěších a cyklistů, je nezbytnou podmínkou zdravého a samostatného pohybu dětí. Nestačí spoléhat na jejich opatrnost – odpovědnost neseme my dospělí,“ dodává Blanka Klimešová.

Propagaci aktivní mobility a dopravování do školy jinak než autem, se letos již podeváté bude věnovat výzva Pěšky do školy, která se koná v termínu 15.–19. září po celé ČR. Loni se do akce zapojilo přes 500 škol a organizace Pěšky městem byla za tento projekt oceněna prestižní cenou Mobility Action Award, kterou udílí Evropská komise.

Města dobrá pro děti jsou dobrá pro každého

Organizace Pěšky městem dlouhodobě apeluje na zástupce veřejné správy, aby kladli větší důraz na rozvoj bezpečné a komfortní pěší infrastruktury. Dobré pěší cesty městem jsou důležité nejen pro děti, ale například také pro seniory nebo pro rodiče s kočárky. Každý z nás je někdy chodcem a v ulicích vstřícných k pěší dopravě se také daří obchodu a lidé tam tráví více času. Jinými slovy: Města žijí a prosperují tam, kde se dobře chodí.

foto - Vidomus Eliška
Eliška Vidomus
Autorka je pracovnicí organizace Pěšky městem.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

5.9.2025 06:27
celkem souhlasím ale tím, jak porodnost klesá se děti stávají společenskou modlou, které vybetonujeme život " dobrými" situacemi a při nejbližší nekomfortní situaci se psychicky a emočně zhroutí.
HONBA ZA DOBRÝMI SITUACEMI = RODÍ MĚKKÉ A PŘECITLIVĚLÉ LIDI.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.9.2025 06:59
Ano nestačí -
příklady táhnou a v tom se rodiče moc nevyznamenávají,
že !
Odpovědět
pk

pepa knotek

5.9.2025 07:31
Je potřeba postavit speciální koridory, kde by mohly na koloběžce se sluchátky v uších civět do mobilu.
Odpovědět

