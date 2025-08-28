https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/barevny-asfalt-art-pred-skolou-na-prazskem-smichove-zvetsuje-bezpecnost-chodcu-v-ulici
Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

28.8.2025 05:16 | PRAHA (Ekolist.cz)
Asfalt art před ZŠ Grafická.
Foto | Zuzana Vraná / Pěšky městem
Co začalo stížností na přetékající koš a nelegální parkování, skončilo jako inovativní projekt taktického urbanismu. Před ZŠ Grafická na pražském Smíchově vznikl nový předprostor, který je bezpečnější, přehlednější a vstřícnější k dětem i obyvatelům v okolí.
 
Podnět ke změně vzešel od místních obyvatel a vedení školy. Rezidenti opakovaně upozorňovali na nelegální parkování v nárožích křižovatek, které znemožňovalo bezpečné přecházení. Paní ředitelka Radmila Jedličková spolu s členkou rodičovské rady paní Ivou Zdeňkovou pak poukázaly na přetékající odpadkový koš na zcela rezavém zábradlí přímo před školním vchodem.

Podněty začal řešit odbor územního rozvoje MČ Praha 5, který díky podpoře tehdejších zástupců a zástupkyň pro dopravu a školství (Milan Kryl, Milan Kostohryz, Alena Janďourková) zadal požadavek na zpracování návrhu na celkovou proměnu prostoru. Návrh zpracoval tým organizace Pěšky městem, který tvořili dopravní inženýr Květoslav Syrový, architektka Zuzana Vraná, výtvarník Jakub Karlík a koordinátorka projektu Blanka Klimešová.

Asfalt art před ZŠ Grafická.
Foto | Zuzana Vraná / Pěšky městem

„Na chodníku před školou nebo cestou od zastávky tramvaje se stěží vyhnou dva lidé. Naše děti se často setkávaly i s nepříjemnými reakcemi dospělých, a raději chodily vozovkou, aby se tomu vyhnuly,“ říká k situaci ředitelka školy Radmila Jedličková.

Hlavním cílem navržených úprav bylo zvýšit bezpečnost chodců – především dětí – při každodenní cestě do školy a zpět, zlepšit estetickou kvalitu veřejného prostoru, rozšířit prostor před školou a omezit nebezpečné a nezákonné chování některých řidičů. Projekt zároveň jasně odlišuje prostor určený chodcům od prostoru pro automobily a umožňuje testovat změny v pilotním režimu před případnou stavební úpravou.

Stav před proměnou.
Foto | Marek Novotný / Pěšky městem

Základem návrhu jsou změny v dopravním řešení, které zpomalují projíždějící automobily, zabraňují neoprávněnému parkování v nárožích křižovatek a umožňují tak chodcům bezpečnější přecházení. Zpracovaný návrh využívá principy taktického urbanismu.

Před školou vznikl přehledný předprostor s jednoduchým mobiliářem, který děti využijí při čekání na spolužáky před i po vyučování nebo jako shromaždiště před společným odchodem od školy. Využitý asfalt art přitom plní nejen estetickou, ale i bezpečnostní funkci – upozorňuje projíždějící řidiče na to, že se tam pohybují děti, a proto je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

Asfalt art před ZŠ Grafická.
Foto | Zuzana Vraná / Pěšky městem

Motiv asfalt artu navazuje na tradici místa – v Grafické ulici totiž kdysi sídlily grafické závody Václava Neuberta, významného prvorepublikového tiskaře a nakladatele. Výtvarný návrh proto pracuje s písmeny, číslicemi a kartografickými symboly. Na jejich podobě se podílely samy děti ze školy, které je v červnu 2025 také společně namalovaly na chodník před školou.

Úpravy navržené podle principů taktického urbanismu prokazatelně zvyšují bezpečnost – podle studie Asphalt Art Safety Study se po jejich zavedení snižuje počet dopravních nehod až o 50 %.

„Jsem rád, že se projekt podařilo dotáhnout. Věřím, že učiní prostor před školou bezpečnějším a že barvami oživí ulici. Děkuji všem za jejich snahu a práci,“ dodává Martin Damašek, současný místostarosta Prahy 5 pro školství, který se zasadil o dokončení realizace.

Projekt se podařilo uskutečnit díky spolupráci školy, městské části a celé řady dalších zapojených lidí. Výsledná shoda napříč politickým spektrem ukazuje, že změna v této oblasti byla opravdu potřeba.

foto - Vidomus Eliška
Eliška Vidomus
Autorka je pracovnicí organizace Pěšky městem.
