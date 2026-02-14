https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kolin-chce-letos-spustit-pilotni-projekt-uprav-sdilenych-prostor-na-sidlisti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Kolín chce letos spustit pilotní projekt úprav sdílených prostor na sídlišti

14.2.2026 16:21 | KOLÍN (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Kolín chce podpořit menší komunitní projekty na sídlišti, které se zaměří na sdílený prostor před bytovými domy. Letos by mohl vzniknout pilotní projekt, který by byl vzorovým pro další. Plánovací setkání s obyvateli ulic Hrnčířská, Zborovská a Míru za účasti městské architektky Jitky Molnárové a zástupců vedení města se uskuteční 19. února, řekl novinářům starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).
 
U některých domů na sídlištích už podle Kašpara podobné projekty vznikají spontánně. "Rádi bychom podpořili jejich iniciativu v lokalitě a zrealizovali pilotní projekt ukázkové revitalizace sídliště, kdy se budeme bavit o reorganizaci pakovacích stání, vytvoření nějakých soukromých a sdílených zahrad a celkově veřejném prostoru," řekl Kašpar. Nápad, se kterým přišla nová městská architekta, vedení města vítá, podobné projekty podle Kašpara zatím v Kolíně nejsou.

Úvodní setkání má pomoci zjistit, jak velká poptávka je, a nastavit pro podobu komunitních projektů jasná pravidla. Na sídlištích v Česku podle Molnárové žije zhruba třetina obyvatel, v Kolíně jde zhruba o 10 000 lidí. Problémem sídlišť je přitom nedostatek soukromých nebo polosoukromých venkovních prostor, míní architektka. "To jsou prostory, kde se lidé potkávají, důležité pro fungování komunity, sousedských vztahů," řekla ČTK Molnárová. Města podle ní musí navíc na údržbu prostor na sídlištích vynakládat vysoké částky. "Cílem pilotního projektu je otestovat si možnost dlouhodobého pronájmu části veřejných ploch místním lidem nebo společenstvím vlastníků jednotek, aby se o ně starali a mohli je využívat," doplnila Molnárová. Poukázala na už spontánně vzniklé předzahrádky, pravidla by měla dát projektům i jednotnější vzhled, například výškou plotu nebo barevností.

Pilotní projekt by město zřejmě financovalo samo. "Moje vize je, že pokud se to povede a bude o to zájem, mohl by vzniknout městský dotační program s jasnými podmínkami," řekla Molnárová.

Online diskuse

