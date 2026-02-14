Kolín chce letos spustit pilotní projekt úprav sdílených prostor na sídlišti
Úvodní setkání má pomoci zjistit, jak velká poptávka je, a nastavit pro podobu komunitních projektů jasná pravidla. Na sídlištích v Česku podle Molnárové žije zhruba třetina obyvatel, v Kolíně jde zhruba o 10 000 lidí. Problémem sídlišť je přitom nedostatek soukromých nebo polosoukromých venkovních prostor, míní architektka. "To jsou prostory, kde se lidé potkávají, důležité pro fungování komunity, sousedských vztahů," řekla ČTK Molnárová. Města podle ní musí navíc na údržbu prostor na sídlištích vynakládat vysoké částky. "Cílem pilotního projektu je otestovat si možnost dlouhodobého pronájmu části veřejných ploch místním lidem nebo společenstvím vlastníků jednotek, aby se o ně starali a mohli je využívat," doplnila Molnárová. Poukázala na už spontánně vzniklé předzahrádky, pravidla by měla dát projektům i jednotnější vzhled, například výškou plotu nebo barevností.
Pilotní projekt by město zřejmě financovalo samo. "Moje vize je, že pokud se to povede a bude o to zájem, mohl by vzniknout městský dotační program s jasnými podmínkami," řekla Molnárová.
