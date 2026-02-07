Památkově chráněná vodárenská věž ve Vídni se brzy promění v kavárnu
Cihlovou stavbu z konce 19. století obklopuje městská zástavba rostoucí čtvrti Nordbahnhofviertel a 10 hektarů zelené plochy. Věž původně sloužila jako zásobárna vody pro parní lokomotivy a spolu s nádražními halami byla v provozu až do poloviny 70. let 20. století.
Opuštěná památka přesto dodnes formuje charakter lokality jako pozůstatek industriální éry. Nese stopy minulosti, včetně poškození po bombardování za druhé světové války, které projektanti plánují ponechat jako připomínku dramatické historie. Revitalizace proto počítá jen s nezbytnými zásahy, např. s očištěním cihlové fasády či renovací oken. Soklovou část doplní sedátka, která přetvoří prostranství na příjemný veřejný prostor k volnému posezení. Budova navíc získá podsklepení a nový vstup pro zásobování.
Na minulost nádražního areálu projekt odkazuje i v interiéru. Vnitřní prostor s výškou 13 metrů umožní vystavit v budoucí kavárně čtyři alegorické sochy, které symbolizují Vídeň, Brno, Olomouc a Krakov – města, která nádraží kdysi spojovalo. Tato díla původně zdobila čekárnu, po demolici nádražní budovy však skončila na tehdejším Ředitelství spolkových drah.
Vnitřek věže zároveň čekají úpravy pro restaurační provoz. Návštěvníci se mohou těšit na moderní kavárnu s přibližně 45 místy k sezení na ploše 114 m² a venkovní zahrádku se 70 místy na ploše 200 m². Nové schodiště propojí suterén s přízemím, kde vznikne bezbariérová toaleta. V podzemí se budou nacházet další hygienická zařízení, technické zázemí a sklady.
Projekt nezapomíná ani na přilehlý venkovní prostor. Vsakovací šachty budou zadržovat dešťovou vodu, v okolí přibudou nové stromy, trávníky a suchomilné luční směsi. Tento rozmanitý zelený porost tak vytvoří plynulý přechod mezi městským prostředím a přírodou.
