https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/pamatkove-chranena-vodarenska-vez-ve-vidni-se-brzy-promeni-v-kavarnu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Památkově chráněná vodárenská věž ve Vídni se brzy promění v kavárnu

7.2.2026 06:25 | PRAHA (Ekolist.cz) | Michael Chlum
Vizualizace nové podoby vodárenské věže v Leopoldstadtu.
Vizualizace nové podoby vodárenské věže v Leopoldstadtu.
Foto | ÖBB/ZOOMVP
Budova vodárenské věže v areálu bývalého nádraží ve vídeňském Leopoldstadtu se zanedlouho probudí k novému životu. Památkově chráněná stavba z konce 19. století, která sloužila jako zásobárna vody pro parní lokomotivy, byla v provozu až do 70. let 20. století. Brzy se tato nevyužívaná cihlová budova promění v nové volnočasové místo s kavárnou a venkovním posezením.
 
Podobně jako na pražských Vinohradech dostane i vodárenská věž ve 2. vídeňském obvodu severovýchodně od centra nový účel. Zatímco Vinohradská vodárna ožije jako unikátní osvětové centrum o vodě, vídeňská památka na území kdysi nejvýznamnějšího nádraží rakouské monarchie Nordbahnhof převezme roli pulzujícího místa setkávání, kultury i odpočinku. Šetrná proměna této historické budovy by měla potrvat do poloviny letošního roku.

Současný stav vodárenské věže v Leopoldstadtu.
Současný stav vodárenské věže v Leopoldstadtu.
Foto | ÖBB/Lukas Leonte

Cihlovou stavbu z konce 19. století obklopuje městská zástavba rostoucí čtvrti Nordbahnhofviertel a 10 hektarů zelené plochy. Věž původně sloužila jako zásobárna vody pro parní lokomotivy a spolu s nádražními halami byla v provozu až do poloviny 70. let 20. století.

Opuštěná památka přesto dodnes formuje charakter lokality jako pozůstatek industriální éry. Nese stopy minulosti, včetně poškození po bombardování za druhé světové války, které projektanti plánují ponechat jako připomínku dramatické historie. Revitalizace proto počítá jen s nezbytnými zásahy, např. s očištěním cihlové fasády či renovací oken. Soklovou část doplní sedátka, která přetvoří prostranství na příjemný veřejný prostor k volnému posezení. Budova navíc získá podsklepení a nový vstup pro zásobování.

Vizualizace nové podoby vodárenské věže v Leopoldstadtu.
Vizualizace nové podoby vodárenské věže v Leopoldstadtu.
Foto | ÖBB/ZOOMVP

Na minulost nádražního areálu projekt odkazuje i v interiéru. Vnitřní prostor s výškou 13 metrů umožní vystavit v budoucí kavárně čtyři alegorické sochy, které symbolizují Vídeň, Brno, Olomouc a Krakov – města, která nádraží kdysi spojovalo. Tato díla původně zdobila čekárnu, po demolici nádražní budovy však skončila na tehdejším Ředitelství spolkových drah.

Vnitřek věže zároveň čekají úpravy pro restaurační provoz. Návštěvníci se mohou těšit na moderní kavárnu s přibližně 45 místy k sezení na ploše 114 m² a venkovní zahrádku se 70 místy na ploše 200 m². Nové schodiště propojí suterén s přízemím, kde vznikne bezbariérová toaleta. V podzemí se budou nacházet další hygienická zařízení, technické zázemí a sklady.

Projekt nezapomíná ani na přilehlý venkovní prostor. Vsakovací šachty budou zadržovat dešťovou vodu, v okolí přibudou nové stromy, trávníky a suchomilné luční směsi. Tento rozmanitý zelený porost tak vytvoří plynulý přechod mezi městským prostředím a přírodou.

reklama
 
foto - Chlum Michael
Michael Chlum
Autor je pracovníkem Mezinárodní kanceláře města Vídně v Praze.

tisknout poslat
Dále čtěte |
Vodní nádrž Foto: Depositphotos Rosice staví místo betonové nádrže přírodní vodní plochu. Vysází u ní stromy Chrudimka v Pardubicích Foto: Michal Louč Wikimedia Commons Pardubice chtějí kultivovat břehy řek, zapojí veřejnost i odborníky Bill board Foto: Depositphotos Na městských pozemcích v Liberci zůstane desetina původního počtu billboardů
Další články autora |
Instalace digitálních senzorů ke stanovení optimální zálivky Foto: Stadt Wien/Martin Votava Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Ve Vídni testují chytrý zavlažovací systém pro stromy Modernizace retenčních nádrží v Auhofu Foto: Christian Fürthner Stadt Wien Vídeň posiluje svůj protipovodňový systém. Bude připravena i na pětitisíciletou vodu Jak vytvořit město dobré pro život? V Praze je k vidění výstava vídeňské inspirace

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist