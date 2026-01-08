https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/ve-vidni-testuji-chytry-zavlazovaci-system-pro-stromy
Ve Vídni testují chytrý zavlažovací systém pro stromy

8.1.2026 04:50 | PRAHA (Ekolist.cz) | Michael Chlum
Foto | Stadt Wien/Martin Votava / Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze
Rakouská metropole spustila pilotní projekt Smart Trees, který má zajistit efektivnější péči o městské stromy. Speciální senzory měřící vlhkost a teplotu půdy pomáhají určit, kolik vody zeleň potřebuje a kdy. To zvyšuje nejen její vitalitu, ale i optimalizuje využití městských zdrojů.
 
Vídeňské ulice, náměstí a parky oživuje více než půl milionu stromů. Každoročně k nim přibývá několik tisíc mladých dřevin, které je alespoň během prvních čtyř let nutné pravidelně zalévat. Tato péče je ovšem velice náročná – zejména v hustě zastavěných oblastech s nedostatkem půdy schopné udržet potřebnou vláhu. Městu sice zčásti pomáhají automatické zavlažovací systémy, ty se však řídí pevně danými intervaly a nezohledňují aktuální počasí.

Rakouská metropole proto v roce 2024 odstartovala pilotní projekt Smart Trees, který využívá technologii založenou na internetu věcí. V rámci této iniciativy magistrátní odbor pro městské zahrady (MA 42) ve spolupráci s odborem pro digitalizaci (MA 01) a městskou energetickou společností Wien Energie instaluje k mladým stromům půdní senzory měřící vlhkost a teplotu. Díky nim lze určit přesnou dávku zálivky i její vhodnou frekvenci.

Na podzim letošního roku začala radnice umisťovat senzory i přímo na kmeny stromů. Ty sledují množství odpařené vody a v kombinaci s údaji z půdy umožňují ještě přesnější nastavení zavlažování. Do konce roku má ve Vídni přibýt zhruba 460 senzorů různých typů. Testování potrvá do konce příštího roku, na základě získaných dat se poté rozhodne o nejvhodnějším řešení pro celoměstské využití.

Foto | Stadt Wien/Martin Votava / Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze

Jak tato technologie funguje? Senzory odesílají data prostřednictvím energeticky úsporné sítě LoRaWAN do centrální platformy odboru MA 01 IoT-Base, kde je následně vyhodnocuje tým odboru MA 42. Obě magistrátní pracoviště systém postupně rozšiřují tak, aby v budoucnu umožňoval automatickou regulaci a efektivnější plánování zavlažování. Už první výsledky ukazují výrazný potenciál úspor i flexibility – místo pevně stanovených intervalů bude možné dřeviny zalévat přesně tehdy, kdy to opravdu potřebují.

Radní pro klima Jürgen Czernohorszky zdůrazňuje, že tento systém přináší dvojí přínos: „Na jedné straně dostanou stromy odpovídající množství vody, na druhé straně můžeme díky této technologii optimalizovat její spotřebu.“

Pilotní projekt má i vědecký přínos. Vídeňská univerzita ve spolupráci se spolkem na hospodaření s vodou a půdou Land schafft Wasser a Spolkovým úřadem pro vodní hospodářství zkoumá růst různých druhů stromů, podmínky podporující jejich zdravý vývoj i vliv hnojiv na kořeny. Jejich cílem je vytvořit moderní a praktický koncept péče o mladé stromy ve městě. Kromě toho Vídeň testuje inovativní pěstební nádoby Air-Pot®, jejichž speciální stěny zajišťují patřičné provzdušnění a odvodnění kořenů. Stromy se díky nim lépe ujímají a rychleji sílí.

foto - Chlum Michael
Michael Chlum
Autor je pracovníkem Mezinárodní kanceláře města Vídně v Praze.

