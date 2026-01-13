Chrudim nechá zmapovat opuštěné hydrogeologické vrty
Rozsáhlé mapování starých průzkumných vrtů před časem řešilo i Vysoké Mýto. Leží v oblasti Vysokomýtské synklinály, která je významným zdrojem podzemních vod a patří do křídové pánve, jež pokrývá velkou část východních Čech. V minulosti tam státní podniky udělaly stovky vrtů, dnes se k nim nikdo nehlásí. Na jejich likvidaci existují dotační zdroje, sanovat je bude Český hydrometeorologický ústav.
Pardubický kraj podobným způsobem sleduje i kyšperskou synklinálu. Prameny hovoří o existenci 414 vrtů, odborníci jich dohledali 228. "Z nich bylo vybráno devět monitorovacích vrtů, které by do budoucna měly sloužit ke sledování vývoje hladiny podzemní vody a její kvality.
Náklady na pasportizaci se podle Koláře odhadují asi na dva miliony korun bez DPH. Polovinu zaplatí institut, který založil Pardubický kraj. Na Chrudim by připadala částka asi 30 000 korun.
