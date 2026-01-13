https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/chrudim-necha-zmapovat-opustene-hydrogeologicke-vrty
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Chrudim nechá zmapovat opuštěné hydrogeologické vrty

13.1.2026 11:24 | CHRUDIM (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Chrudim se připojí k projektu mapování opuštěných hydrogeologických vrtů v kraji. Takzvanou pasportizaci vrtů zajistí Institut environmentálních výzkumů a aplikací. Staré vrty by mohly ohrožovat podzemní vody, řekl novinářům místostarosta Zdeněk Kolář (ANO).
 
"Některé jsou už ve špatném stavu a hrozí jak kontaminace spodních vod, tak možnost nějakého úrazu při sesuvu vrtů," uvedl Kolář. Pokud to průzkum vyhodnotí jako potřebné, bude nutné některé vrty zlikvidovat.

Rozsáhlé mapování starých průzkumných vrtů před časem řešilo i Vysoké Mýto. Leží v oblasti Vysokomýtské synklinály, která je významným zdrojem podzemních vod a patří do křídové pánve, jež pokrývá velkou část východních Čech. V minulosti tam státní podniky udělaly stovky vrtů, dnes se k nim nikdo nehlásí. Na jejich likvidaci existují dotační zdroje, sanovat je bude Český hydrometeorologický ústav.

Pardubický kraj podobným způsobem sleduje i kyšperskou synklinálu. Prameny hovoří o existenci 414 vrtů, odborníci jich dohledali 228. "Z nich bylo vybráno devět monitorovacích vrtů, které by do budoucna měly sloužit ke sledování vývoje hladiny podzemní vody a její kvality.

Náklady na pasportizaci se podle Koláře odhadují asi na dva miliony korun bez DPH. Polovinu zaplatí institut, který založil Pardubický kraj. Na Chrudim by připadala částka asi 30 000 korun.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Instalace digitálních senzorů ke stanovení optimální zálivky Foto: Stadt Wien/Martin Votava Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Ve Vídni testují chytrý zavlažovací systém pro stromy dešťová voda Foto: John A. Anderson Shutterstock Mladá Boleslav chce na zalévání v Novém parku využívat dešťovou vodu Čeští a němečtí studenti na UJEP Foto: UJEP Jak revitalizovat řeky v centrech měst, řešili čeští a němečtí studenti

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist