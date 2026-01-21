V domě bývalého úřadu ve Žďáru nad Sázavou poslouží voda ze střechy na toaletách
Betonovou nádrž s obsahem 30 metrů krychlových, do které poteče voda z okapů, vybudovali stavbaři za domem. "Je to vykopané do skalnatého podloží," řekl vedoucí stavby ze společnosti Archeon Jan Holík. Jak dlouho postačí obsah nádrže na splachování, bude podle Holíka záviset na využití budovy. Pokud tam bude okolo 100 lidí, mohla by podle jeho odhadu stačit zhruba na měsíc provozu. "Když dojde dešťová voda, tak se to automaticky přepojí na pitnou vodu," řekl.
Nádrže na dešťovou vodu postavila žďárská radnice také u fotbalového stadionu. Tam začnou letos sloužit k zalévání trávníku a kurtů. Nahradí vodu branou z hlubinného vrtu či z řeky. O využití dešťové vody radnice uvažuje také při chystané opravě interiéru domu kultury, jednak pro splachování toalet, a také k zalévání zeleně v okolí.
Budova bývalého městského úřadu na žďárském náměstí je ze 70. let minulého století, úředníci se z ní odstěhovali v roce 2004. Prostory v ní město pronajímá. Po rekonstrukci za 81 milionů korun bez DPH, která skončí letos v květnu, tam budou zase nájemní kanceláře a v přízemí ordinace stomatologů a dentálních hygienistů.
reklama