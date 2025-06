Před školou v pražském Suchdole vznikl originální asfalt art. Zklidňuje dopravu u školy

Foto | Matouš Bičák / Pěšky městem

Foto | Marek Novotný / Pěšky městem

Před Základní školou Mikoláše Alše v Praze-Suchdole vznikl nový, barevný prvek veřejného prostoru – asfalt art, jehož cílem je zvýšit bezpečnost a zpříjemnit okolí školy. Motiv vychází z návrhů samotných dětí, které se zapojily nejen do návrhu, ale i do samotného malování. Celkem se do akce zapojilo více než 150 dětí a dospělých.Projekt je výsledkem programu Bezpečné cesty do školy, který se školou realizovala organizace Pěšky městem. Do programu se škola zapojila především z iniciativy spolku rodičů, kteří měli oprávněné obavy o bezpečnost svých dětí. Okolí školy bylo nepřehledné, auta často projížděla vysokou rychlostí, děti měly k dispozici pouze nevhodně umístěný přechod a řidiči před školou nebezpečně manévrovali a parkovali.

Prvním krokem byl dopravní průzkum s dětmi, který pomohl identifikovat největší rizika. Na základě výsledků zpracoval dopravní inženýr Květoslav Syrový návrh nového uspořádání prostoru před školou. Navržená opatření pomohou předcházet nežádoucímu chování řidičů a porušování dopravních předpisů v blízkosti školy. Jeho návrhy budou zohledněny i při plánované stavební rekonstrukci Suchdolské ulice.

Aby děti nemusely na změny čekat příliš dlouho, vznikl i návrh rychlejšího nestavebního řešení, na kterém se podíleli architekti Jakub Turek a Eva Jeníková z ateliéru In-site, projektant Syrový a výtvarník Jakub Karlík. Výsledkem je nové architektonicko-krajinářské řešení předprostoru školy, jehož součástí je i nově vzniklý asfalt art.

Foto | Marek Novotný / Pěšky městem "Před" a "po".

„Radujeme se z dokončení úprav prostoru před naší základní školou, kde na dopravní opatření navázaly asfalt artové kresby. Projekt nastartoval před třemi roky žák Arnošt, resp. jeho aktivní maminka, které vadilo, že nemůžou do první třídy dojíždět bezpečně na kole. Rád bych zde poděkoval za úžasnou spolupráci dětem z naší základní školy, které se projektu aktivně účastnily včetně malování na asfalt a také paní učitelce Peterové, která jej ve škole organizovala,“ říká starosta MČ Praha-Suchdol, Petr Hejl.

Co všechno je ke zdárnému průběhu podobné akce potřeba? Je dobré začít analýzou potřeb hlavních uživatelů, tj. především dětí, a pojmenováním problémů dané lokality. Poté přichází na řadu spolupráce s odborníky a odbornicemi na oblast dopravního projektování, urbanismu, krajinné architektury a street artu. Klíčová je podpora veřejné správy, návrhy je třeba projednat s policií a se správcem komunikace.

Foto | Marek Novotný / Pěšky městem "Před" a "po".

„V případě ZŠ Mikoláše Alše si akci vzala za svou městská část, která odvážně zkoušela nová neotřelá řešení. Jejich aktivita, v mnoha směrech průkopnická, se může stát inspirací pro další města. Těší nás, že je zklidnění dopravy u škol čím dál větší zájem napříč republikou. Aktuálně dokončujeme další asfalt art na Praze 5 před ZŠ Grafická,“ říká koordinátorka projektu Bezpečné cesty do školy, Blanka Klimešová z Pěšky městem.

Podobné projekty, souhrnně nazývané taktický urbanismus, jsou běžné v různých světových metropolích, jako například v New Yorku, Barceloně nebo Miláně. Jejich smyslem je změnit vnímání a užívání veřejného prostoru tak, aby byl přívětivější a zároveň nabízel všem uživatelům větší bezpečí a komfort.

