Zelená pro vídeňskou veřejnou dopravu, červená pro špatné parkování
Právě špatně zaparkovaná vozidla představují vážný problém, protože brání průjezdu prostředků MHD. Město už v minulosti přijalo řadu účinných opatření – například v ulici Kreuzgasse v 18. městském obvodu Währing se podařilo počet těchto případů výrazně snížit. Zatímco v roce 2020 bylo v obvodu zaznamenáno 363 takových přestupků, v roce 2024 jich bylo už jen 210.
Dopravní podnik se nyní soustředí na další lokalitu – ulici Camillo-Sitte-Gasse v 15. vídeňském obvodu, kde automobily často blokují tramvajovou linku č. 9. „Aby se naši cestující dostali do cíle včas a spolehlivě, zavádíme konkrétní opatření. Každé auto zaparkované na kolejích způsobuje zpoždění pro stovky lidí. Přestavba ulice Camillo-Sitte-Gasse je dalším krokem ke zlepšení dopravy našich spojů,“ uvádí jednatelka Wiener Linien Alexandra Reinagl.
Právě probíhající rekonstrukce počítá nejen s novými dopravními úpravami, ale i s výrazným ozeleněním. Dosud čistě betonovou a asfaltovou ulici obohatí 20 vysokých keřů a nové záhony. Přeměny na zeleň se dočká celkově 500 m² zpevněných ploch. Přibude zde také pítko a čtyři lavičky k posezení. Město dále plánuje rozšířit chodníky a upravit parkovací místa. Výsledkem bude nejen snazší průjezdnost pro MHD, ale i vyšší dopravní bezpečnost a příjemnější prostředí pro místní.
Kromě stavebních úprav a vysokých pokut za parkování na kolejích se vídeňská radnice soustředí i na optimalizaci světelné signalizace. Po celém městě se nachází přibližně 1 300 semaforů, zhruba 1 050 využívají i tramvaje a autobusy Wiener Linien a více než tři čtvrtiny z nich už nyní umožňují MHD přednostní průjezd. Loni nechal dopravní podnik upravit 40 světelných signalizací tak, aby lépe vyhovovaly potřebám veřejné dopravy. Například tramvajové linky č. 46 a 49 často nestíhaly projet křižovatkami přes silniční okruh Gürtel kvůli krátké zelené fázi. Díky jejímu prodloužení o pět sekund se nyní mohou vozidla MHD ve směru z centra pohybovat mnohem plynuleji.
reklama