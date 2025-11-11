https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/jak-vytvorit-mesto-dobre-pro-zivot-v-praze-je-k-videni-vystava-videnske-inspirace
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak vytvořit město dobré pro život? V Praze je k vidění výstava vídeňské inspirace

11.11.2025
Foto | Simona Amiridu / Magistrát hl. m. Prahy a Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze
Jak vypadá město, kde se dobře žije? Odpověď přináší výstava „Město pro život: Inspirace z Vídně“, kterou mohou zájemci navštívit do 4. prosince v přízemí pražské Nové radnice. Expozice představuje vídeňské moderní přístupy k městským koncepcím a ukazuje, jak mohou světové metropole reagovat na potřeby svých obyvatel i na výzvy 21. století.
 
Co může dělat Praha i další metropole pro to, aby se proměnily v ještě zelenější, přívětivější a chytřeji fungující města? Inspirovat se Vídní.

Výstava o 25 panelech přibližuje konkrétní kroky, jimiž rakouská metropole v posledních letech zlepšuje každodenní život svých obyvatel.

Návštěvníci se seznámí například s koncepcemi městské mobility, které spojují ekologii s praktickým využitím – od rozvoje cyklistické infrastruktury až po pilotní doručování zásilek prostřednictvím MHD.

Expozice dále nabízí vhled do vídeňského modelu bydlení. Rakouské hlavní město je dlouhodobým důkazem, že dostupnost a kvalita mohou jít ruku v ruce: nové čtvrti buduje s bohatou zelení, moderní architekturou i kompletní občanskou vybaveností.

Foto | Simona Amiridu / Magistrát hl. m. Prahy a Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze

Nechybí ani ukázka projektů územního rozvoje a revitalizací, které přetvářejí betonové plochy na zelená veřejná prostranství. A díky energetickým tématům se příchozí dozvědí, jak město využívá střechy moderních i historických budov pro instalaci fotovoltaiky nebo jak testuje obnovitelné zdroje energie.

Společným jmenovatelem vídeňských iniciativ je snaha vytvářet město, které je funkční, udržitelné, a především přátelské k lidem. Vídeň se dlouhodobě řadí mezi metropole s nejvyšší kvalitou života na světě – a vystavené příklady dokazují, že za tím stojí promyšlené plánování i otevřený dialog s obyvateli.

Město pro život: Inspirace z Vídně
Kdy: 1. 11. – 4. 12., během otevírací doby Nové radnice
Kde: přízemí Nové radnice, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1
Pořádá: Odbor médií a marketingu Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Mezinárodní kanceláří města Vídně v Praze
Vstup zdarma

reklama
foto - Chlum Michael
Michael Chlum
Autor je pracovníkem Mezinárodní kanceláře města Vídně v Praze.


tisknout poslat
Další články autora |
Květinové louky na urnovém hřbitově Feuerhalle Simmering. Foto: Friedhöfe Wien Louka místo náhrobku: Na urnovém hřbitově ve Vídni vznikají květinové louky vyhrazené pro rozložitelné urny Vídeň staví největší uzavřenou nádrž na světě Foto: Wiener Wasser/Zinner Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Vídeň staví největší uzavřenou nádrž na světě Příklad upraveného prostranství před školou ve Vídni. Foto: Christian Fürthner Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Vídeň zavádí školní ulice s omezenou dopravou a napojuje školy na cyklostezky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist