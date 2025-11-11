Jak vytvořit město dobré pro život? V Praze je k vidění výstava vídeňské inspirace
Výstava o 25 panelech přibližuje konkrétní kroky, jimiž rakouská metropole v posledních letech zlepšuje každodenní život svých obyvatel.
Návštěvníci se seznámí například s koncepcemi městské mobility, které spojují ekologii s praktickým využitím – od rozvoje cyklistické infrastruktury až po pilotní doručování zásilek prostřednictvím MHD.
Expozice dále nabízí vhled do vídeňského modelu bydlení. Rakouské hlavní město je dlouhodobým důkazem, že dostupnost a kvalita mohou jít ruku v ruce: nové čtvrti buduje s bohatou zelení, moderní architekturou i kompletní občanskou vybaveností.
Nechybí ani ukázka projektů územního rozvoje a revitalizací, které přetvářejí betonové plochy na zelená veřejná prostranství. A díky energetickým tématům se příchozí dozvědí, jak město využívá střechy moderních i historických budov pro instalaci fotovoltaiky nebo jak testuje obnovitelné zdroje energie.
Společným jmenovatelem vídeňských iniciativ je snaha vytvářet město, které je funkční, udržitelné, a především přátelské k lidem. Vídeň se dlouhodobě řadí mezi metropole s nejvyšší kvalitou života na světě – a vystavené příklady dokazují, že za tím stojí promyšlené plánování i otevřený dialog s obyvateli.
Město pro život: Inspirace z Vídně
Kdy: 1. 11. – 4. 12., během otevírací doby Nové radnice
Kde: přízemí Nové radnice, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1
Pořádá: Odbor médií a marketingu Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Mezinárodní kanceláří města Vídně v Praze
Vstup zdarma
