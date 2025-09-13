Vídeň staví největší uzavřenou nádrž na světě
Nádrž v současné době tvoří čtyři obrovské vodní komory s celkovou kapacitou 600 milionů litrů. Voda z horských oblastí do nich přitéká samospádem bez použití čerpadel, odkud dále pokračuje do Vídně. Rozšíření nádrže má proběhnout ve dvou etapách. Do konce roku 2028 přibydou dvě komory, které společně pojmou 200 milionů litrů vody. Celkový objem zásobníku tak vzroste na 800 milionů litrů.
„Zabezpečení dodávek vody pro Vídeňanky a Vídeňany je pro mě nejvyšší prioritou. Abychom budoucím generacím zajistili zásobování nejlepším a nejmodernějším způsobem, investujeme do vodárenské infrastruktury až 100 milionů eur ročně,“ uvádí vídeňský radní pro klima Jürgen Czernohorszky.
Stavba první nové komory už získává konkrétní obrysy. V uplynulých měsících dělníci provedli rozsáhlé zemní práce až do hloubky osmi metrů a položili první části základové desky. Na těch nyní vyrůstají jedenáctimetrové stěny a pilíře, které ponesou strop nové vodní komory.
Další fáze, která má začít v roce 2029, počítá s výstavbou dalších dvou komor a rekonstrukcí těch stávajících. Po úplném dokončení by nádrž měla pojmout přibližně jednu miliardu litrů vody, což je o 70 % více než doposud. Takový objem by zaplavil fotbalové hřiště až do výšky 140 metrů – tedy tak vysoko, že by se do něj bez problémů vešla i celá katedrála sv. Štěpána. Celkem bude společnost Wiener Wasser v budoucnu schopna ve svých 31 vodních nádržích uložit přibližně dvě miliardy litrů vody.
