https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/viden-stavi-nejvetsi-uzavrenou-nadrz-na-svete
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vídeň staví největší uzavřenou nádrž na světě

13.9.2025 04:23 | PRAHA (Ekolist.cz)
Diskuse: 1
Foto | Wiener Wasser/Zinner / Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze
Rakouská metropole rozšiřuje kapacitu zásob pitné vody. Reaguje tím na klimatickou změnu i rostoucí počet obyvatel. Zhruba 50 km jižně od města vzniká největší uzavřená vodní nádrž na světě s objemem jedné miliardy litrů. Do vodárenské infrastruktury investuje Vídeň až 100 milionů eur ročně.
 
V dolnorakouské obci Neusiedl am Steinfeld vzniká světový unikát. Vodní nádrž vídeňské vodárenské společnosti Wiener Wasser, která už nyní patří k nejvýznamnějším v Evropě, prochází od roku 2024 rozsáhlou přestavbou a po jejím dokončení se stane největším uzavřeným zásobníkem pitné vody na světě. Projekt je součástí dlouhodobé strategie „Wiener Wasser 2050“, jejímž cílem je zajistit udržitelné zásobování rakouské metropole kvalitní vodou i v době klimatických změn a nárůstu populace.

Nádrž v současné době tvoří čtyři obrovské vodní komory s celkovou kapacitou 600 milionů litrů. Voda z horských oblastí do nich přitéká samospádem bez použití čerpadel, odkud dále pokračuje do Vídně. Rozšíření nádrže má proběhnout ve dvou etapách. Do konce roku 2028 přibydou dvě komory, které společně pojmou 200 milionů litrů vody. Celkový objem zásobníku tak vzroste na 800 milionů litrů.

„Zabezpečení dodávek vody pro Vídeňanky a Vídeňany je pro mě nejvyšší prioritou. Abychom budoucím generacím zajistili zásobování nejlepším a nejmodernějším způsobem, investujeme do vodárenské infrastruktury až 100 milionů eur ročně,“ uvádí vídeňský radní pro klima Jürgen Czernohorszky.

Stavba první nové komory už získává konkrétní obrysy. V uplynulých měsících dělníci provedli rozsáhlé zemní práce až do hloubky osmi metrů a položili první části základové desky. Na těch nyní vyrůstají jedenáctimetrové stěny a pilíře, které ponesou strop nové vodní komory.

Další fáze, která má začít v roce 2029, počítá s výstavbou dalších dvou komor a rekonstrukcí těch stávajících. Po úplném dokončení by nádrž měla pojmout přibližně jednu miliardu litrů vody, což je o 70 % více než doposud. Takový objem by zaplavil fotbalové hřiště až do výšky 140 metrů – tedy tak vysoko, že by se do něj bez problémů vešla i celá katedrála sv. Štěpána. Celkem bude společnost Wiener Wasser v budoucnu schopna ve svých 31 vodních nádržích uložit přibližně dvě miliardy litrů vody.

reklama
 
foto - Chlum Michael
Michael Chlum
Autor je pracovníkem Mezinárodní kanceláře města Vídně v Praze.

tisknout poslat
Dále čtěte |
Rekonstrukce VD Hubenov Foto: Povodí Moravy, s.p. Povodí zpevňuje hráz vodárenské nádrže Hubenov, aby odolala extrémní povodni Rybník Foto: Free-Photos Pixabay Oprava jezu na Labi v Pardubicích skončí v listopadu. Stavební firma prováděla modernizaci z lodi Bagr v akci Foto: Depositphotos V Radvanicích se chystá úprava území u řeky Lučiny
Další články autora |
Příklad upraveného prostranství před školou ve Vídni. Foto: Christian Fürthner Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Vídeň zavádí školní ulice s omezenou dopravou a napojuje školy na cyklostezky První vídeňské kanalizační vozidlo na elektrický pohon se systémem recyklace vody. Foto: Manu Grafenauer Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Vídeňskou kanalizaci čistí první elektrovozidlo. Je tiché, úsporné a dokáže recyklovat vodu Vídeň Foto: Gerhard Bögner Pixabay Zelená pro vídeňskou veřejnou dopravu, červená pro špatné parkování

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

13.9.2025 06:19
Ta vodárenská firma, je soukromá, městská, státní ?
Odpovědět

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 67

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 22

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 41

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 68

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 68

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 34

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist