https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/louka-misto-nahrobku-na-urnovem-hrbitove-ve-vidni-vznikaji-kvetinove-louky-vyhrazene-pro-rozlozitelne-urny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Louka místo náhrobku: Na urnovém hřbitově ve Vídni vznikají květinové louky vyhrazené pro rozložitelné urny

2.11.2025 06:08 | PRAHA (Ekolist.cz) | Michael Chlum
Květinové louky na urnovém hřbitově Feuerhalle Simmering.
Foto | Friedhöfe Wien
Rakouská metropole rozšiřuje možnosti ekologického pohřbívání. Na urnovém hřbitově v 11. městském obvodu postupně vznikají květinové louky vyhrazené pro rozložitelné urny. Nové luční hroby mají propojovat úctu k zesnulým s láskou k přírodě a díky své proměnlivé flóře zároveň připomínat koloběh života.
 
Alternativní formy pohřbívání jsou ve Vídni čím dál více poptávané. Od dubna se proto část urnového hřbitova Feuerhalle Simmering v 11. vídeňském obvodu mění na květinové louky určené pro biologicky rozložitelné urny. Poskytnou prostor až pro 890 přírodních hrobů a k dispozici budou od jara příštího roku.

Co si pod principem lučního hřbitova představit? Na novém alternativním pohřebišti bude možné uchovávat ekologické urny, které se postupně rozloží, a zachovají tak přírodní cyklus. Hroby na květinové louce svým rozmístěním navíc vytvoří obrazec okvětních lístků. Ozdobí je pečlivě zvolené rostliny, které zajistí proměnlivou přírodní scenérii v závislosti na ročním období. Právě nestálost květeny má symbolizovat pomíjivost života, ale i jeho obnovu.

Květinové louky na urnovém hřbitově Feuerhalle Simmering.
Foto | Friedhöfe Wien

„Naše hřbitovy nejsou jen místem posledního rozloučení, ale také oázami klidu a přírody, které prospívají všem obyvatelům Vídně,“ uvádí radní pro městský rozvoj a mobilitu Ulli Sima, do jejíž gesce patří i městské společnosti. „Nové luční hroby spojují lásku k přírodě s udržitelností. Jejich podoba se mění v rytmu ročních období, což zrcadlí koloběh života.“

Luční hřbitovy v Simmeringu nebudou jediným ekologickým pohřebištěm. Nový projekt je součástí dlouhodobé iniciativy, jejímž cílem je poukázat na to, že i ve městském prostředí lze spočinout v objetí přírody. Městská společnost Friedhöfe Wien, která spravuje 46 z 55 vídeňských hřbitovů, nabízí nekonvenční koncepty posledního odpočinku už na sedmi místech.

Je mezi nimi lesní, stromové, keřové a travnaté pohřebiště i zahrady s urnami, které se rozkládají pomocí dešťové vody. Evropským unikátem je i vídeňský přírodní hrob na Vídeňském centrálním hřbitově. Ten umožňuje ukládat rakve z ekologických materiálů bez kovových či syntetických částí, a to i bez nutnosti kremace.

Urban gardening na hřbitově Neustift. Foto: Harald Lachner Mezinárodní kancelář města Vídně v Praze Zelenina ze hřbitova: Vídeň podporuje netradiční městské zahradničení

Společnost Friedhöfe Wien, která spadá pod městský koncern Wiener Stadtwerke, se svou dlouhodobou činností snaží ukázat, že místa posledního odpočinku mohou být víc než jen pohřebiště. Mají přinášet útěchu, vyvolávat vzpomínky, tlumit zármutek, ale zároveň mohou sloužit i jako prostor pro komunitní setkávání. Právě z tohoto přístupu vychází i další vídeňská iniciativa: hřbitovní urban gardening, který se těší stále větší oblibě.

foto - Chlum Michael
Michael Chlum
Autor je pracovníkem Mezinárodní kanceláře města Vídně v Praze.

