Na městských pozemcích v Liberci zůstane desetina původního počtu billboardů
30.12.2025 17:55 | LIBEREC (ČTK)
Několikametrové billboardy zůstanou v Liberci na městských pozemcích pouze v místech, které jsou v blízkosti obchodních center a zároveň nájemci souhlasili s několikanásobným navýšením plateb. I přes snížení počtu reklamních poutačů městu podle Lenerta příjem z nich dokonce vzroste. "Celkem to bude více, kolem milionu korun," dodal.
Přístup k provozovatelům reklamních ploch změnilo vedení města loni, kdy ukončilo dlouhodobou smlouvu se společnosti euroAWK, jež měla na městských pozemcích 21 billboardů. Ostatním se radnice rozhodla výrazně zvýšit cenu za umístění reklamních poutačů i omezit místa, kde mohou být. Zmizí například od několika škol.
