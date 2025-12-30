https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-mestskych-pozemcich-v-liberci-zustane-desetina-puvodniho-poctu-billboardu
Na městských pozemcích v Liberci zůstane desetina původního počtu billboardů

30.12.2025 17:55 | LIBEREC (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Na městských pozemcích v Liberci zůstane desetina původního počtu billboardů. Před rokem jich bylo 70, po skončení výpovědních lhůt jich bude od poloviny příštího roku osm. Podle náměstka primátora pro územní plánování, majetek a sport Adama Lenerta (ANO) jde o další krok ke snížení vizuálního smogu ve městě.
 
"Už jsme to regulovali územním plánem. Nyní jsme aktualizovali smlouvy, které byly mnohdy z roku 1993 a byly pro město vysoce nevýhodné jak finančně, tak samozřejmě z hlediska smluvních ujednání," řekl Lenert. Dalším krokem bude podle něj vydání městské směrnice k omezení vizuálního smogu, kterou připravuje Kancelář architektury města (KAN). "Reklamní plochy chceme ve městě utlumit a chceme je směřovat zatím jen do průmyslových ploch," uvedl náměstek.

Několikametrové billboardy zůstanou v Liberci na městských pozemcích pouze v místech, které jsou v blízkosti obchodních center a zároveň nájemci souhlasili s několikanásobným navýšením plateb. I přes snížení počtu reklamních poutačů městu podle Lenerta příjem z nich dokonce vzroste. "Celkem to bude více, kolem milionu korun," dodal.

Přístup k provozovatelům reklamních ploch změnilo vedení města loni, kdy ukončilo dlouhodobou smlouvu se společnosti euroAWK, jež měla na městských pozemcích 21 billboardů. Ostatním se radnice rozhodla výrazně zvýšit cenu za umístění reklamních poutačů i omezit místa, kde mohou být. Zmizí například od několika škol.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
