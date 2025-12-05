https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hradec-kralove-otevrel-osm-let-chystanou-stezku-u-vstupu-do-mestskych-lesu
Hradec Králové otevřel osm let chystanou stezku u vstupu do městských lesů

5.12.2025 12:14 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Město Hradec Králové otevřelo osm let chystanou stezku do městských lesů. Zhruba 800 metrů dlouhý úsek od Zděné boudy k lesnímu hřbitovu zvýší bezpečnost chodců, cyklistů a bruslařů. Dosud museli používat silnici zvanou Hradečnice společně s auty a autobusy městské hromadné dopravy. Stezka přišla na 17 milionů korun bez DPH. Městské lesy na jihovýchodním okraji Hradce Králové o rozloze 3800 hektarů slouží hlavně k rekreaci. Ročně je navštíví zhruba milion lidí.
 
Vybudováním stezky k lesnímu hřbitovu vznikl v městských lesích ucelený desetikilometrový asfaltový okruh pro cyklisty, bruslaře či jezdce na kolečkových lyžích. Okruh začíná u Zděné boudy, vede k lesnímu hřbitovu a dále cestami Hradečnice a Písečnice, kolem Stříbrného rybníku a střelnice zpět ke Zděné boudě.

Město se po letech příprav pokusilo stezku vybudovat v roce 2022, projekt ale skončil neúspěchem. Staveniště na jaře 2023 zatopila spodní voda a vytvořila trvalé mokřady. Původní projektant podle radnice neudělal hydrogeologické a geologické posouzení lokality. Na zatopeném staveništi se rozmnožili různí chránění živočichové a stavba se zastavila. Se stavební firmou se magistrát loni dohodl na ukončení smlouvy a projekt nechala předělat.

Tři metry široká stezka oproti původnímu záměru nevede zcela rovnoběžně se silnicí. Projektanti její trasu přizpůsobili mokřadům, zvýšené hladině spodní vody, stezka se vyhnula i cenným stromům. Proti původnímu plánu je stezka přibližně o desetinu delší. Podél stezky ještě na jaře přibudou lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. Počítá se i s piknikovými loukami, uvedl magistrát.

Součástí stavby, která začala v srpnu, byl i odchyt a přemístění chráněných živočichů. V oblasti žijí především skokani, ropuchy, čolci, ještěrky a slepýši.

Přerušení stavby z roku 2022 město využilo ke koordinaci s energetiky, jejichž kabely nově vedou k lesnímu hřbitovu v trase stezky. Předtím se plánovala kabelová trasa na opačné straně silnice, kvůli níž by se musely kácet stromy. Sítě k lesnímu hřbitovu radnice potřebuje proto, že má v plánu rozvoj hřbitova, včetně postavení obřadní síně.

Podle původního projektu měla stavba vyjít na zhruba deset milionů korun. Navýšení ceny bylo podle radnice důsledkem změn a rozšíření projektu, projevila se v něm i inflace. Cenu navýšila rovněž výsadba více než 70 vzrostlých stromů podél stezky. Město na stavbu získalo dotaci sedm milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

