Hradec Králové otevřel osm let chystanou stezku u vstupu do městských lesů
Město se po letech příprav pokusilo stezku vybudovat v roce 2022, projekt ale skončil neúspěchem. Staveniště na jaře 2023 zatopila spodní voda a vytvořila trvalé mokřady. Původní projektant podle radnice neudělal hydrogeologické a geologické posouzení lokality. Na zatopeném staveništi se rozmnožili různí chránění živočichové a stavba se zastavila. Se stavební firmou se magistrát loni dohodl na ukončení smlouvy a projekt nechala předělat.
Tři metry široká stezka oproti původnímu záměru nevede zcela rovnoběžně se silnicí. Projektanti její trasu přizpůsobili mokřadům, zvýšené hladině spodní vody, stezka se vyhnula i cenným stromům. Proti původnímu plánu je stezka přibližně o desetinu delší. Podél stezky ještě na jaře přibudou lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. Počítá se i s piknikovými loukami, uvedl magistrát.
Součástí stavby, která začala v srpnu, byl i odchyt a přemístění chráněných živočichů. V oblasti žijí především skokani, ropuchy, čolci, ještěrky a slepýši.
Přerušení stavby z roku 2022 město využilo ke koordinaci s energetiky, jejichž kabely nově vedou k lesnímu hřbitovu v trase stezky. Předtím se plánovala kabelová trasa na opačné straně silnice, kvůli níž by se musely kácet stromy. Sítě k lesnímu hřbitovu radnice potřebuje proto, že má v plánu rozvoj hřbitova, včetně postavení obřadní síně.
Podle původního projektu měla stavba vyjít na zhruba deset milionů korun. Navýšení ceny bylo podle radnice důsledkem změn a rozšíření projektu, projevila se v něm i inflace. Cenu navýšila rovněž výsadba více než 70 vzrostlých stromů podél stezky. Město na stavbu získalo dotaci sedm milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury.
