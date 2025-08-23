https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-ceskych-budejovicich-zacala-fungovat-nova-relaxacni-zona-slunecni-ostrov
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V Českých Budějovicích začala fungovat nová relaxační zóna Sluneční ostrov

23.8.2025 00:33 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
V Českých Budějovicích začala na Vltavě poblíž centra města fungovat nová relaxační zóna Sluneční ostrov. Tvoří ji dva vybudované ostrovy, na něž se lidi dostanou po lávkách, které vedou ze stezky ze břehu řeky.
 
"Sluneční ostrov je jedním z projektů, kde navazujeme na studii město a voda z roku 2020. Jedná se o dva nádherné ostrovy, které vybízejí obyvatele, aby sem přišli pobýt do klidové zóny. Mohou se zde po řece proplout na paddleboardu, vykoupat se nebo jen tak posedět a dívat se na vodu," uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).

Výstavba Slunečního ostrova začala loni, jeho součástí je například 16 stromů a různé květiny. Zóna je vytvořena tak, aby případná velká voda nic neponičila. "Ostrov je postavený tak, aby po velké vodě mohl zase brzy sloužit lidem jako odpočinková zóna v původní podobě," řekla primátorka. Náklady na vybudování nové relaxační zóny činily 65 milionů korun.

Relaxační zóna Sluneční ostrov je další projekt, který České Budějovice v posledních letech pro trávení volného času vytvořily nebo připravují. V roce 2023 město otevřelo venkovní sportovní areál u Vltavy, který nabízí například kurty na plážový volejbal, obdobu tenisu pickleball, dětské hřiště, možnost koupání v řece nebo zapůjčení paddleboardu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vídeň Foto: Gerhard Bögner Pixabay Zelená pro vídeňskou veřejnou dopravu, červená pro špatné parkování Výdejní boxy Foto: Tadeáš Bednarz Wikimedia Commons Pražští radní schválili pravidla pro umisťování výdejních boxů Foto: Vasil Lee Shutterstock Letohrad obnoví náměstí, místo asfaltu bude dlažba, vysadí další stromy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 25

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 195

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 16

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 39

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 13

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 7
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist