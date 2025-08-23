V Českých Budějovicích začala fungovat nová relaxační zóna Sluneční ostrov
23.8.2025 00:33 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Výstavba Slunečního ostrova začala loni, jeho součástí je například 16 stromů a různé květiny. Zóna je vytvořena tak, aby případná velká voda nic neponičila. "Ostrov je postavený tak, aby po velké vodě mohl zase brzy sloužit lidem jako odpočinková zóna v původní podobě," řekla primátorka. Náklady na vybudování nové relaxační zóny činily 65 milionů korun.
Relaxační zóna Sluneční ostrov je další projekt, který České Budějovice v posledních letech pro trávení volného času vytvořily nebo připravují. V roce 2023 město otevřelo venkovní sportovní areál u Vltavy, který nabízí například kurty na plážový volejbal, obdobu tenisu pickleball, dětské hřiště, možnost koupání v řece nebo zapůjčení paddleboardu.
