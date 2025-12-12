MŽP poskytne 300 milionů korun na instalace fotovoltaik na zemědělské půdě
Velkým přínosem je podle něj také to, že řešení snižuje tlak na výstavbu solárních parků na volných či ekologicky citlivých plochách, protože půda zůstává zemědělská a dál se na ní může hospodařit.
Vypsané dotace jsou podle úřadů určeny na instalaci nových agrofotovoltaických elektráren s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích uvedených v registru půdy. Součástí podpory jsou i bateriové systémy na ukládání elektřiny.
O dotace mohou požádat podnikatelé v zemědělství registrovaní v Evidenci zemědělského podnikatele, kteří zároveň obhospodařují pozemky uvedené v registru LPIS a mají či případně plánují získat licenci na výrobu elektřiny. Žádosti bude možné podávat od 15. ledna příštího roku do 30. října 2027, případně do vyčerpání peněz.
"Výzva je nastavena tak, aby podporovala skutečně efektivní a technicky kvalitní projekty. Každá instalace musí mít instalovaný výkon alespoň deset kilowattů a míra podpory může dosáhnout až 30 procent způsobilých výdajů. Výše dotace se bude odvíjet od konkrétních parametrů projektu - tedy instalovaného výkonu fotovoltaiky, celkových nákladů i případné kapacity bateriového úložiště," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Dotace navazují na listopadovou novelu vyhlášky, která výrazně rozšířila podmínky pro agrovoltaiku v Česku. Agrofotovoltaickou elektrárnu lze podle ní umisťovat jak nad sady, vinicemi, chmelnicemi či trvalými kulturami, tak nově i nad ornou půdou se zeleninou s vysokou a velmi vysokou pracností. Podle ministerstva jde o drtivou většinu běžně pěstovaných druhů zeleniny.
chvíli miliony? Není to na žalobu, když je rozpočet v mínusu?
Pavel Hanzl12.12.2025 20:58
Takže my, občané, se budeme skládat na výdělek multimiliardáře, to se jmenuje babišistán. Ale čecháček je ovečka, která se ráda nechá stříhat.