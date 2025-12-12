https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-poskytne-300-milionu-korun-na-instalace-fotovoltaik-na-zemedelske-pude
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
MŽP poskytne 300 milionů korun na instalace fotovoltaik na zemědělské půdě

12.12.2025 11:59 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 8
Zdroj | Depositphotos
Stát poskytne minimálně 300 milionů korun na instalace nových agrofotovoltaických elektráren, tedy solárních elektráren na obhospodařované zemědělské půdě. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) k tomu nyní vyhlásilo novou dotační výzvu. Pro případ velkého zájmu má ministerstvo připraveno v zásobě dalších 200 milionů korun. V tiskové zprávě o tom dnes informovaly MŽP a Státní fond životního prostředí (SFŽP). Rozvoj agrovoltaiky v ČR je zatím ve fázi menších pilotních projektů.
 
Agrofotovoltaika je podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) velkou příležitostí pro spolupráci tuzemského zemědělství a energetiky. "Umožňuje, aby jedna plocha současně vyráběla čistou energii a dál sloužila k pěstování plodin. Fotovoltaiku lze umístit nad sady, vinice, chmelnice či ornou půdou se zeleninou. To výrazně zvyšuje celkovou produktivitu pozemku – chrání plodiny před extrémním počasím, zlepšuje mikroklima a zemědělcům přináší energetickou soběstačnost i úsporu nákladů," řekl Hladík.

Velkým přínosem je podle něj také to, že řešení snižuje tlak na výstavbu solárních parků na volných či ekologicky citlivých plochách, protože půda zůstává zemědělská a dál se na ní může hospodařit.

Vypsané dotace jsou podle úřadů určeny na instalaci nových agrofotovoltaických elektráren s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích uvedených v registru půdy. Součástí podpory jsou i bateriové systémy na ukládání elektřiny.

O dotace mohou požádat podnikatelé v zemědělství registrovaní v Evidenci zemědělského podnikatele, kteří zároveň obhospodařují pozemky uvedené v registru LPIS a mají či případně plánují získat licenci na výrobu elektřiny. Žádosti bude možné podávat od 15. ledna příštího roku do 30. října 2027, případně do vyčerpání peněz.

"Výzva je nastavena tak, aby podporovala skutečně efektivní a technicky kvalitní projekty. Každá instalace musí mít instalovaný výkon alespoň deset kilowattů a míra podpory může dosáhnout až 30 procent způsobilých výdajů. Výše dotace se bude odvíjet od konkrétních parametrů projektu - tedy instalovaného výkonu fotovoltaiky, celkových nákladů i případné kapacity bateriového úložiště," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotace navazují na listopadovou novelu vyhlášky, která výrazně rozšířila podmínky pro agrovoltaiku v Česku. Agrofotovoltaickou elektrárnu lze podle ní umisťovat jak nad sady, vinicemi, chmelnicemi či trvalými kulturami, tak nově i nad ornou půdou se zeleninou s vysokou a velmi vysokou pracností. Podle ministerstva jde o drtivou většinu běžně pěstovaných druhů zeleniny.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
pk

pepa knotek

12.12.2025 12:56
Až si to někdo umístí nad vinici, tak dejte vědět, tam bude mít vinná réva super cukernatost. Autor asi v životě nic takového neviděl, neznám ani chmelaře, který by si nechal chmelnici zničit výstavbou nějaké konstrukce pro FVE panely.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

12.12.2025 13:36
V boji za ekologický pokrok je nutné přírodu zničit. Ekologismu zdar a přírodě zmar! S ekologismem na věčné časy a nikdy jinak!
Odpovědět
RV

Richard Vacek

12.12.2025 14:07
Snad si to může každý platit ze svého, ne? Stát je zadlužený až po uši, tak by měl splácet dluhy a ne sekat další.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2025 14:17
Mě je to celý divný. Každý drnohryz má přece hafo střech, na kravíně, prasečáku, na stodole, na svém domě a atd. atd. tak proč panely nedá tam? Je to nejjednodušší a nejlevnější. Kdyby mu to bylo málo, má parkoviště traktorů a jiných strojů, může je zastřešit právě panely.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.12.2025 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
No, tady s tím souhlasím.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.12.2025 16:11
Jak může ministerstvo v čele s končícím ministrem rozhazovat na poslední
chvíli miliony? Není to na žalobu, když je rozpočet v mínusu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2025 20:52 Reaguje na Břetislav Machaček
Je to v rozpočtu trulo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2025 20:58
My platíme dotace na uhlí daleko vyšší, než na OZE. A dnes si Tykač zakoupit dýzláky a posypou se mu dotace v řádu asi 7 MILIARD, bo vyhrožuje, že zavře dva uhláky. Tu elektřinu z nich nepotřebujeme, on ji prodá do zahraničí a ještě shrábně miliardy dotací.
Takže my, občané, se budeme skládat na výdělek multimiliardáře, to se jmenuje babišistán. Ale čecháček je ovečka, která se ráda nechá stříhat.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

