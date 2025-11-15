https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/silnice-lk-v-libereckem-kraji-investuji-do-fotovoltaiky-i-bezemisnich-aut
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Silnice LK v Libereckém kraji investují do fotovoltaiky i bezemisních aut

15.11.2025 16:39 | JABLONEC NAD NISOU (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Miliony korun investuje společnost Silnice LK v Libereckém kraji do fotovoltaiky, bezemisních aut a techniky. Většina jejích osobních i menších nákladních vozů má elektrický či hybridní pohon. V současné době krajská firma dokončuje v areálu v Jablonci nad Nisou fotovoltaickou elektrárnu. Buduje rozvody, dobíjecí stanice i bateriové úložiště, řekl ČTK předseda představenstva Petr Správka. Silnice LK jsou akciovou společností Libereckého kraje, pro který zajišťují údržbu silnic nižších tříd.
 
"Pracujeme už tři roky na tom, abychom do roku 2030 měli zhruba 30 procent naší flotily bezemisní. Začali jsme pracovat nejenom s technikou, ale samozřejmě i takzvaným energy managementem," uvedl Správka. V hlavním areálu firmy v Jablonci se podle něj aktuálně pracuje na instalaci bateriových systémů a rozvodech z fotovoltaické elektrárny na střeše. Součástí projektu je také 16 dobíjecích míst i pro nákladní auta.

Na střeše jabloneckého střediska je před dokončením fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 110 kilowattů. "Pak máme ještě jednu v České Lípě, postupně uděláme několik dalších takových zdrojů a v rámci sdílené energie budeme s tou energií pracovat. Úložiště máme zatím megawatové," dodal Správka. Firma podle něj původně počítala s investicí kolem 35 milionů korun, díky poklesu cen ale bude zhruba o třetinu nižší.

Krajská společnost počítá s využitím elektřiny pro pohon osobních aut, menších dodávek a další techniky. U velkých vozů využívaných pro zimní údržbu s tím podle Správky zatím nepočítá. "Nedovedu si představit, že bychom zvládli zimní údržbu, kterou máme na starosti, s elektropodvozky. Znamenalo by to, že bychom museli mít těch aut dvojnásobek," řekl. Na dobytí takového počtu vozů by ale současná infrastruktura nestačila. "Takže jdeme postupnou cestou," dodal Správka.

Silnice LK jsou akciovou společností Libereckého kraje, firma zajišťuje údržbu krajských komunikací druhých a třetích tříd a pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) také zimní údržbu části hlavních komunikací. Vloni měla firma se zhruba 240 zaměstnanci zakázky za 462 milionů korun, což v meziročním srovnání představovalo nárůst tržeb o osm procent. Zhruba pětinu obratu zajistily krajské firmě externí zakázky od malých obcí a ŘSD. Hospodaření skončilo čistým ziskem přes 25 milionů.

