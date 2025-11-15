Silnice LK v Libereckém kraji investují do fotovoltaiky i bezemisních aut
Na střeše jabloneckého střediska je před dokončením fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 110 kilowattů. "Pak máme ještě jednu v České Lípě, postupně uděláme několik dalších takových zdrojů a v rámci sdílené energie budeme s tou energií pracovat. Úložiště máme zatím megawatové," dodal Správka. Firma podle něj původně počítala s investicí kolem 35 milionů korun, díky poklesu cen ale bude zhruba o třetinu nižší.
Krajská společnost počítá s využitím elektřiny pro pohon osobních aut, menších dodávek a další techniky. U velkých vozů využívaných pro zimní údržbu s tím podle Správky zatím nepočítá. "Nedovedu si představit, že bychom zvládli zimní údržbu, kterou máme na starosti, s elektropodvozky. Znamenalo by to, že bychom museli mít těch aut dvojnásobek," řekl. Na dobytí takového počtu vozů by ale současná infrastruktura nestačila. "Takže jdeme postupnou cestou," dodal Správka.
Silnice LK jsou akciovou společností Libereckého kraje, firma zajišťuje údržbu krajských komunikací druhých a třetích tříd a pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) také zimní údržbu části hlavních komunikací. Vloni měla firma se zhruba 240 zaměstnanci zakázky za 462 milionů korun, což v meziročním srovnání představovalo nárůst tržeb o osm procent. Zhruba pětinu obratu zajistily krajské firmě externí zakázky od malých obcí a ŘSD. Hospodaření skončilo čistým ziskem přes 25 milionů.
