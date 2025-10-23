Občané Předenic na Plzeňsku v referendu odmítli stavbu solární elektrárny
Více než polovina obyvatel podepsala petici, na jejímž základě obec vyhlásila referendum. Konalo se při sněmovních volbách 3. a 4. října. Lidé se vyjadřovali k tomu, zda chtějí, aby zastupitelstvo podniklo veškeré kroky směřující k znemožnění výstavby FVE v katastru obce. Požadovali především ukončení smluv o smlouvách budoucích, které umožňují uložení elektrického vedení do obecních cest.
Investor už před časem požádal krajský stavební úřad o stavební povolení. "Pokud jim ho vydají, tak můžeme jako účastníci řízení vznášet námitky. Ale asi to zastavit, i přes referendum, nedokážeme," uvedl Přibáň. Obec podle něj nemůže zabránit výstavbě FVE na soukromých pozemcích. "Jediné, co můžeme udělat, je že s nimi nepodepíšeme finální smlouvu o zřízení věcného břemene. Ale pokud budou mít stavební povolení, tak se toho mohou domoci soudně," řekl. Podle starosty by bylo teď pro obec nejlepší, pokud by krajský úřad našel důvod, proč investorovi elektrárnu nepovolit.
Podle informačního letáku, který zpracovalo zastupitelstvo a Spolek pro ochranu přírody Předenice, nepřinese FVE obci a obyvatelům žádný dlouhodobý přínos, tedy například levnější elektřinu, dlouhodobý trvalý příjem, pracovní místa nebo výstavbu infrastruktury. Předenice by získaly od investora jen jednorázovou platbu 305 000 korun za věcné břemeno.
Obec chce v příštím roce aktualizovat územní plán, aby omezila podobné stavby. "Bude to ale obtížně proveditelné, protože stát svými zákony Lex OZE podporuje obnovitelné zdroje všemi možnými způsoby," uvedl starosta. Navíc pokud půjde o zdroje do dvou MW, nebudou podle něj muset stát na pozemcích vyčleněných v územním plánu pro tyto stavby.
reklama