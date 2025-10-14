Apple investuje do solární elektrárny v Polsku
14.10.2025 19:22 | VARŠAVA (ČTK)
Projekt bude realizovat izraelská společnost Econergy na základě virtuální smlouvy o nákupu elektřiny (PPA). To je běžná dlouhodobá smlouva v odvětví obnovitelných zdrojů energie, napsal list. Smlouva je důležitá pro zajištění financování stavby farmy, řekla listu viceprezidentka Applu Lisa Jacksonová.
Podle 19leté smlouvy bude Apple nakupovat přibližně 75 procent energie z farmy, dodala Jacksonová.
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
PH
Pavel Hanzl15.10.2025 09:25
Je to dobré, jde se dobrou cestou. Tady se podívejte na celosvětový vývoj:Odpovědět
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/iea-globalni-vykon-obnovitelnych-zdroju-se-zdvojnasobi-oze-predbehnou-uhli
