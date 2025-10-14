https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/apple-investuje-do-solarni-elektrarny-v-polsku
Apple investuje do solární elektrárny v Polsku

14.10.2025 19:22 | VARŠAVA (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Rainer Lippert / Wikimedia Commons
Americký technologický gigant Apple vstupuje do polského energetického sektoru. Firma investuje do nové solární farmy o výkonu 40 MW v Polsku. Investice firmy v Polsku je částí širšího programu na investice do obnovitelné energie v Evropě. Apple se podílí na podobných projektech také ve Španělsku, Itálii a Rumunsku. Napsal to podle agentury PAP polský list Rzeczpospolita.
 
Elektrárna se bude nacházet ve městě Resko, v Západním Pomořansku na severozápadně země. Postavena má být do konce tohoto roku. Její kapacita odpovídá dodávce elektřiny pro desítky tisíc domácností.

Projekt bude realizovat izraelská společnost Econergy na základě virtuální smlouvy o nákupu elektřiny (PPA). To je běžná dlouhodobá smlouva v odvětví obnovitelných zdrojů energie, napsal list. Smlouva je důležitá pro zajištění financování stavby farmy, řekla listu viceprezidentka Applu Lisa Jacksonová.

Podle 19leté smlouvy bude Apple nakupovat přibližně 75 procent energie z farmy, dodala Jacksonová.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
PH

Pavel Hanzl

15.10.2025 09:25
Je to dobré, jde se dobrou cestou. Tady se podívejte na celosvětový vývoj:
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/iea-globalni-vykon-obnovitelnych-zdroju-se-zdvojnasobi-oze-predbehnou-uhli
