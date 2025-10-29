https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stat-da-miliardu-korun-na-energeticka-spolecenstvi-spustil-dotacni-vyzvu
Stát dá miliardu korun na energetická společenství, spustil dotační výzvu

29.10.2025 20:03 (ČTK)
Stát poskytne minimálně jednu miliardu korun na další rozvoj energetických společenství v Česku. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spolu se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) k tomu spustily novou dotační výzvu z evropského Modernizačního fondu pro komunitní projekty obnovitelných zdrojů energie. V případě potřeby jsou úřady připraveny dotace navýšit o další miliardu korun.
 
"Energetická společenství umožňují sdílet výhody obnovitelných zdrojů přímo v místě výroby a přinášejí významné ekonomické i sociální benefity pro místní komunity. I proto jde na investice do projektů energetických společenství z Modernizačního fondu jedna miliarda korun. Stejný objem prostředků máme nachystaný pro případ, že zájem společenství přesáhne vyhrazenou alokaci,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Nová dotační výzva z programu Komunerg navazuje na stamilionovou investici z Národního plánu obnovy, z niž bylo loni financováno 55 nových energetických společenství. "Naší snahou je položit základy fungující komunitní energetiky u nás. Aktuální nabídka na financování konkrétních komunitních projektů z Modernizačního fondu pomůže přetavit vize energetických společenství do reálných projektů,“ podotkl Hladík.

O dotaci nebo zvýhodněný úvěr mohou požádat všechna energetická společenství, a to od 15. prosince. "Poskytnuté prostředky mohou energetická společenství použít na instalace různých typů obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaických, větrných nebo bioplynových elektráren, bateriových úložišť, ale také do měřicích a řídicích systémů, dobíjecí infrastruktury pro elektromobily či na projektové přípravy,“ popsal ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Vznik energetických komunit v Česku zavedla předloňská novela energetického zákona. V energetických společenstvích je možné prostřednictvím distribuční sítě sdílet místně vyrobenou elektřinu. Novela umožňuje také sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu.

