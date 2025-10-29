Stát dá miliardu korun na energetická společenství, spustil dotační výzvu
Nová dotační výzva z programu Komunerg navazuje na stamilionovou investici z Národního plánu obnovy, z niž bylo loni financováno 55 nových energetických společenství. "Naší snahou je položit základy fungující komunitní energetiky u nás. Aktuální nabídka na financování konkrétních komunitních projektů z Modernizačního fondu pomůže přetavit vize energetických společenství do reálných projektů,“ podotkl Hladík.
O dotaci nebo zvýhodněný úvěr mohou požádat všechna energetická společenství, a to od 15. prosince. "Poskytnuté prostředky mohou energetická společenství použít na instalace různých typů obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaických, větrných nebo bioplynových elektráren, bateriových úložišť, ale také do měřicích a řídicích systémů, dobíjecí infrastruktury pro elektromobily či na projektové přípravy,“ popsal ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Vznik energetických komunit v Česku zavedla předloňská novela energetického zákona. V energetických společenstvích je možné prostřednictvím distribuční sítě sdílet místně vyrobenou elektřinu. Novela umožňuje také sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu.
