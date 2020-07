Městské lesy Chrudim obnovily 33 tůní na zachycení vody v krajině

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | tdlucas5000 / tdlucas5000 / Flickr.com Obnova jezírek nebyla nákladná, stačilo ve vybraných lokalitách bagrem prohloubit a rozšířit odvodňovací kanály a vytvořit hrázky s přepadem. Ilustrační obrázek

Městské lesy Chrudim obnovily přes tři desítky jezírek a tůní na zadržování vody v krajině. Leží na melioračních příkopech vytvořených v minulosti. Na rozdíl od dřívějších dob v současnosti podmáčení porostů nehrozí, řekl novinářům ředitel městské firmy Zdeněk Odvárka.

"Problém s vodou je obrovský. Není úplně pravda, že lesy umírají na kůrovce. Zásadní problém je sucho a teplo. Snažíme se tam, kde voda spadne, ji trochu zadržet," uvedl Odvárka.

Ve třech etapách vzniklo v rekreačních lesích na Podhůře a také v lesích v okolí Pohledu a Palučin celkem 33 tůní. Kromě vodohospodářského významu slouží i jako napajedla pro zvěř. Některá si zřejmě vodu udrží celý rok, jiná budou sezonně vysychat.

Obnova jezírek nebyla nákladná, stačilo ve vybraných lokalitách bagrem prohloubit a rozšířit odvodňovací kanály a vytvořit hrázky s přepadem. Městské lesy vyšla jedna tůňka na necelé 3000 korun. "Z našeho pohledu je to směšná cena za to, jaký přínos to má pro přírodu," dodal Odvárka.

Městské lesy v posledních letech trpí usycháním porostů. Radnice proto pro firmu vytvořila speciální rezervní fond pro stabilizaci jejího hospodaření, neboť očekává ztráty. Musí likvidovat následky rozšíření kůrovce a dlouhodobého sucha a obnovovat lesní porosty.

