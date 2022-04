Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Ilustrační foto

Městské lesy Chrudim vloni osázely stromky více ploch, než jich bylo vykáceno. Vytěžily stromy na čtyřech hektarech ploch, nové sazenice jsou na šesti hektarech, řekl ČTK jednatel městské firmy Zdeněk Odvárka. V předchozích letech ale byla těžba mnohem vyšší než výsadby.

Podle jeho odhadu ale vznikne vlastníkům lesů za pět až deset let velký problém, protože velká část vzrostlých stromů bude vytěžena a nové ještě nedorostou. Navíc o novou výsadbu se ještě bude nutné nákladně starat. "Nebude 20 až 25 let co těžit, což může být pro některé vlastníky neřešitelná situace," uvedl Odvárka.

V městských lesích se kůrovcová kalamita minulý rok zbrzdila až zastavila. Stále však zbývá vytěžit část stromů, které hmyzu a suchu podlehly. Úplnou obnovu lesů odhaduje Odvárka až na 20 let. "Připravuje se i přirozená obnova, některé plochy se budou zalesňovat přípravnými dřevinami. Jdeme tomu naproti tím, že holiny naoráváme pluhem, aby do půdy napadala aspoň nějaká přirozená obnova a nebylo to zarostlé ostružiním a maliním," řekl. Míní také, že nemá smysl osázet všechno hned, protože by vznikl stejnověký les.

Vloni se městským lesům podařilo dosáhnout lepších výkupních cen za dřevo než v době vrcholící kůrovcové kalamity. Vrací se na úroveň před zhruba pěti lety. Výsadby jsou ale stále dražší, výrazně se zvýšily ceny sazenic a hlavně lesnických prací, které vzrostly až dvojnásobně. "Budeme rádi, když s příspěvkem státu budeme na nule," uvedl Odvárka.

Celková rozloha městských lesů dosahuje asi 455 hektarů. V roce 2004 byla část této plochy převedena do kategorie takzvaných lesů zvláštního určení - lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. Organizace se stará i o lesy několika jiných obcí.

