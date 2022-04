Mezi jednotlivými americkými státy probíhá čilá výměna psů, popsal časopis Time Zdroj | pixabay V rozlehlých Spojených státech existují nebetyčné rozdíly v nabídce a poptávce po psech. Massachusetts chce víc, Mississippi jich má moc. A totéž platí o dvojicích států Delaware a Oklahoma, Minnesota a Louisiana, New York a Tennessee nebo Washington a Nové Mexiko. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Na letišti u Bostonu stojí zaprášené nákladní letadlo a kolem něj klece se 48 psy. Ráno vzlétli z Mississippi, všichni s certifikáty o svém zdravotním stavu na přepravkách. Personál v útulku v mississippském Starkvillu je připravoval týden, měřil jim teplotu, očkoval a lepil barevné nálepky na klece podle toho, kam byli dotyční určeni. Zatímco v Mississippi psů přebývá, v Massachusetts je o ně nouze. Je dobrá doba na to být psem ve Spojených státech, napsal o čilé výměně psů mezi jednotlivými americkými státy časopis Time. V 70. letech se v USA ročně utratilo 20 milionů psů a koček, teď je to 390 000 psů a 530 000 koček. Ještě nedávno, v roce 2011, bylo uspáno 2,6 milionu těchto zvířat. Počet eutanazií je pořád vysoký, ale ubývá jich díky kombinaci mnoha faktorů. Stále více lidí má například zájem adoptovat křížence, zatímco kastrace, často diktovaná zákonem, omezuje porodnost. Stále více nalezenců se také přesouvá z míst, kde jich je nadbytek, do míst, kde chybějí. Na letišti u Bostonu už čekají zástupci tří útulků, aby si vyzvedli psy podle barvy na přepravce - šedivá pro ligu záchrany zvířat v Bostonu, červená pro službu druhé šance v North Brookfieldu a modrá pro nezávislou organizaci ochránců zvířat MSPCA. Danielle Bowesová ze služby druhé šance se dívá na svůj seznam. Hledá dvě štěňata Tigera a Presleyho, dospělého míšence labradora, tři čtyřměsíční černohnědá štěňata a zhruba deset dalších. Váží od čtyř do 20 kilogramů a jsou ve stáří od osmi týdnů do čtyř let. Když našla ročního křížence kolie a honáckého psa jménem Bravo, pronesla směrem do klece: "Ahoj nádhero, ty budeš pryč hned!" Jakmile psy dopraví do útulku, zůstanou 48 hodin v karanténě a pak budou nabídnuti k adopci. Ze zkušenosti minulých transportů se dá soudit, že najdou majitele za několik dní a přibudou k 90 milionům psů, kteří v USA žijí v rodinách. Přesuny jako tento do Bostonu se odehrávají téměř každý týden po celých Spojených státech. Zajišťují je letadla, nákladní auta i dodávky. V rozlehlých Spojených státech existují nebetyčné rozdíly v nabídce a poptávce po psech. Massachusetts chce víc, Mississippi jich má moc. A totéž platí o dvojicích států Delaware a Oklahoma, Minnesota a Louisiana, New York a Tennessee nebo Washington a Nové Mexiko. A proto se v posledních deseti letech rozbujela síť výměn, jež se týká psů i koček. Nejtěžší je propojit přeplněné útulky, kde hrozí utracení zvířat, s těmi, kde po nich touží, řekl Matt Bershadker z newyorské Americké společnosti pro prevenci krutého zacházení se zvířaty (ASPCA). Toto pracoviště do programu předávání zvířat v minulých pěti letech mnoho investovalo a v březnu oslaví přesun 200 000 zvířat. Program ASPCA je zřejmě nejrozsáhlejší a nejlépe organizovaný, avšak zvířata se dostávají k novým pánům i jinak. Na sociálních sítích se organizují skupiny dobrovolníků, kteří nahází na zadní sedadla svých aut ručníky, dají si sraz na parkovištích u silnic a předávají zvířata vždy po několika stech kilometrech další skupině. Ve velkých městech nevládní organizace najímají řidiče, který zajíždí do přecpaných útulků na jihu a každý měsíc přiveze na sever nová zvířata. Za epidemie covidu-19 tyto organizace v některých městech nestíhaly pokrýt poptávku. Vznikly předlouhé seznamy čekatelů a vytvořila se ostrá konkurence mezi zájemci o adopce. Geografické rozdíly v dostupnosti psů samozřejmě souvisejí s financemi. Útulky v hustě obydlených městech a předměstích mají k dispozici dobře financované programy kontroly porodnosti a velký okruh zájemců o zvířata. Útulky na venkově se potýkají s přebytkem zvířat a většími ekonomickými potížemi obyvatel. Přeprava zvířat není levná - ASPCA zaplatila za poslední let do Bostonu 30 000 dolarů (637 000 Kč). To je ale ta snazší část problému. Nejde jen o to uspokojit žadatele o štěňata, ale vytvořit systém, který pomůže všem zvířatům. Když Michele Andersonová přišla jako dobrovolnice do útulku OCHS v Mississippi, fungovalo to tam jako jinde, podle vzorce živí-předaní. Šlo o poměr počtu zvířat, která z útulku odešla živá, ke všem přijatým. V roce 2009 odcházelo živých 50 procent. "Když jsme měli kočku, která kýchala, utratili jsme ji," vzpomíná Andersonová. Do zařízení se dostávala nová zvířata každý den, chyběly klece i peníze na zaměstnance. OCHS je na průmyslovém okraji Starkvillu, kde je také Mississippská státní univerzita. Psi tam mají dvůr, kde si můžou hrát. Srdcem je přední veranda - většinou plná studentů veteriny a dobrovolníků. Z OCHS se stalo jakési sběrné pracoviště, kam se dováží zvířata i odjinud z Mississippi a připravují se na adopce v jiných státech. "Létající psi" jsou jako uzly v síti, pojítka mezi americkými komunitami. Je třeba si přiznat, že některé problémy mohou společně řešit všechny americké státy, ať červené (republikánské) nebo modré (demokratické). Vznikla ale i další skupina lidí - bezohlední překupníci, kteří ucítili příležitost. Cpali do přepravek pro koně ty nejroztomilejší rasy psů-bezdomovců a táhli s nimi na sever, přičemž nevládním skupinám za sebou nechali nemocná a méně fotogenická zvířata.

