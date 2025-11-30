Veterinární služba první pomoci v Karlovarském kraji pokračuje další dva měsíce
Veterináři pomoc zajišťují ve svých ordinacích o víkendech a státních svátcích vždy od 14:00 do 17:00 hodin podle rozpisu uvedeného na webu kraje. Na vyšetření není možné se předem objednat. Podle kraje i veterinářů je ale důležité nejprve do ordinace zatelefonovat a konzultovat stav zvířete.
Podle oslovených veterinářek nejde o veterinární pohotovost zajišťující nepřetržitou ani bezplatnou službu. "Principem služby je poskytnutí první pomoci, tedy stabilizace a zajištění životních funkcí, management bolesti a podobně. Během dvou víkendů služby v naší ordinaci byly všechny případy, které jsme ošetřily, opravdu akutní," řekla ČTK karlovarská veterinářka Kristýna Verheles. Složitější případy jako například komplikovanější zlomeniny nebo urgentní chirurgické stavy odesílají po zajištění základní péče veterináři na vyšší odbornější pracoviště. Ta jsou podle lékařky dostupná především v Praze nebo v Plzni.
