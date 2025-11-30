https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinarni-sluzba-prvni-pomoci-v-karlovarskem-kraji-pokracuje-dalsi-dva-mesice
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Veterinární služba první pomoci v Karlovarském kraji pokračuje další dva měsíce

30.11.2025 00:33 | KARLOVY VARY (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | dimaberkut / Depositphotos
Víkendová veterinární služba první pomoci bude v Karlovarském kraji pokračovat, shodli se na tom zástupci kraje i veterinářů po vyhodnocení dvouměsíčního zkušebního provozu. Do konce ledna se bude kraj snažit do projektu zapojit další veterináře, uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jan Vrba (ANO) v tiskové zprávě. Služba v regionu funguje od října, dosud se do ní zapojilo devět ze zhruba 30 veterinárních lékařů.
 
O službu je mezi lidmi velký zájem. "O jednom víkendu ošetřili lékaři v průměru 30 zvířecích pacientů, proto ji v kraji zachováme i nadále. S financováním už také počítáme v návrhu krajského rozpočtu na příští rok," řekl Vrba. Kraj dává veterinářům 7500 korun za každý den služby. Podle Vrby jde o 1500 korun na hodinu s tím, že pokud ošetření zvířete trvá déle, než je provozní doba, mají lékaři takový zákrok kompenzovaný. K ceně je majitelům zvířat účtován i víkendový příplatek, který se může v jednotlivých ordinacích lišit.

Veterináři pomoc zajišťují ve svých ordinacích o víkendech a státních svátcích vždy od 14:00 do 17:00 hodin podle rozpisu uvedeného na webu kraje. Na vyšetření není možné se předem objednat. Podle kraje i veterinářů je ale důležité nejprve do ordinace zatelefonovat a konzultovat stav zvířete.

Podle oslovených veterinářek nejde o veterinární pohotovost zajišťující nepřetržitou ani bezplatnou službu. "Principem služby je poskytnutí první pomoci, tedy stabilizace a zajištění životních funkcí, management bolesti a podobně. Během dvou víkendů služby v naší ordinaci byly všechny případy, které jsme ošetřily, opravdu akutní," řekla ČTK karlovarská veterinářka Kristýna Verheles. Složitější případy jako například komplikovanější zlomeniny nebo urgentní chirurgické stavy odesílají po zajištění základní péče veterináři na vyšší odbornější pracoviště. Ta jsou podle lékařky dostupná především v Praze nebo v Plzni.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kočka plemene ragdoll v náruči Foto: Depositphotos EU dosáhla dohody o zlepšení životních podmínek psů a koček Zapálená svíčka Foto: Depositphotos Krematorium zvířat u Českých Budějovic přijalo za půl roku přes 300 zvířat kočka domácí Foto: Martin Mach Ondřej Ekolist.cz Ve Varšavě ubývá volně žijících koček, správa města se obává přemnožení krys

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist