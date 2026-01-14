https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministr-zemedelstvi-sebestyan-odvolal-z-funkce-reditele-lesu-cr-safarika
Ministr zemědělství Šebestyán odvolal z funkce ředitele Lesů ČR Šafaříka

14.1.2026 10:42 | PRAHA (ČTK)
Foto | Babette Landmesser / Unsplash
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) dnes odvolal z funkce generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Dočasným řízením podniku je pověřený výrobně-technický ředitel Libor Strakoš. ČTK o tom v tiskové zprávě informovalo ministerstvo zemědělství (MZe). Odvolání Šebestyán zdůvodnil tím, že se Lesy ČR za Šafaříkova vedení podílely na zvyšování cen dřeva.
 
Ředitelem Lesů ČR byl Šafařík od listopadu 2022, jmenoval ho tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) z vlády Petra Fialy (ODS). Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.

Výběrové řízení na nového ředitele MZe vypíše dnes, výsledek by měl být podle úřadu přibližně za měsíc.

"Lesy ČR mají zásadní vliv na celý lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Za působení dosavadního ředitele se to bohužel projevilo významným vlivem podniku na zvýšení cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. A já nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit," řekl Šebestyán. "Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek," dodal.

Bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes ve Sněmovně řekl, že nezná důvody Šafaříkova odvolání, kterého pokládá za profesionála. Uvedl, že by ho zajímalo, co bude následovat a kdo bude novým generálním ředitelem Lesů ČR. "Zda tady jsou nějaké další byznysové zájmy, zájmy někoho z členů vlády a podobně. Považuji toto za velmi znepokojivé," řekl při jednání Sněmovny, která se zabývá návrhem na vyslovení důvěry vládě Andreje Babiše (ANO).

Státní podnik Lesy ČR loni za první tři čtvrtletí zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. Pozitivní vliv měly vyšší tržby za dřevo, jehož těžbu podnik zvýšil o pět procent na 6,2 milionu metrů krychlových.

Šebestyán v rozhovoru s ČTK minulý týden uvedl, že v letošním roce plánuje další organizační změny na úřadě i v jemu podřízených institucích. V prvním čtvrtletí chce třeba snížit počet úředníků ministerstva o pět až deset procent. Plánuje také sloučit některé úřady, blíže ale změny komentovat nechtěl. Nejdříve je chce oznámit dotčeným lidem, doplnil.

Mluvčí MZe Vojtěch Bílý už dříve informoval o tom, že pod Šebestyánem na MZe zanikne odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení, agendou se ve stejném rozsahu budou zabývat jiná oddělení. Výborný k tomu na síti X napsal, že zrušení odboru považuje za nepochopitelný a nebezpečný krok vzhledem k tomu, že ministerstvo spravuje kritickou vodohospodářskou infrastrukturu, zajišťuje hmotné rezervy a v případě povodní zajišťuje krizové řízení.

