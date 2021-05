Mládě velryby zachráněné z londýnského zdymadla zamířilo opět proti proudu

Třímetrové mládě plejtváka malého, které v neděli večer vyprostili záchranáři ze zdymadla v londýnské části Temže a nasměrovali ho k ústí řeky, zamířilo opět proti proudu. Velrybu spatřil reportér agentury Reuters. Kytovec vzdálený stovky kilometrů od svého přirozeného prostředí v Severním moři je pravděpodobně zraněný a panují obavy o jeho zdraví.

"Popravdě řečeno už mu dochází řeka - nemá kam plavat, pokud se neotočí a nepoplave správným směrem," uvedl Martin Garside z londýnské přístavní správy.

Rescuers have managed to free a small whale which became stranded along the River Thames in west London



The whale, thought to be a young minke whale, was first spotted at Richmond Lock and Weir at around 7pm on Sunday



