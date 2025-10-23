U Nového Zélandu uhynuly téměř tři desítky kulohlavců, kteří uvázli na pláži
Ministerstvo dodalo, že na místě byl vyhlášen ráhui - maorský duchovní zákaz neboli tapu -, aby bylo možné provést obnovu a vyčištění od biologického nebezpečí. O tento proces se postará skupina původních obyvatel Ngati Kuri a ministerstvo jim poskytne potřebnou podporu.
Nový Zéland a Austrálie zažívají poměrně často hromadná uváznutí kulohlavců i dalších druhů kytovců. Příčiny tohoto jevu nejsou úplně jasné. Vědci se ale domnívají, že mezi ně mohou patřit nemoci, pronásledování predátorem, odliv nebo dezorientace.
V červenci 2023 uvázlo u Cheynes Beach ve státě Západní Austrálie 97 kulohlavců a loni v dubnu se přes 160 z nich objevilo na mělčině poblíž Dunsboroughu ve stejném státě. Na 230 kulohlavců pak před třemi lety uvázlo v Macquarie Harbour na západě Tasmánie a v roce 2020 na stejném místě na mělčině uvázlo rekordních 470 kulohlavců černých.
reklama