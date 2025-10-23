https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-noveho-zelandu-uhynuly-temer-tri-desitky-kulohlavcu-kteri-uvazli-na-plazi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

U Nového Zélandu uhynuly téměř tři desítky kulohlavců, kteří uvázli na pláži

23.10.2025 21:24 | WELLINGTON (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | U.S. Coast Guard New photo by Petty Officer 3rd Class Mark Barney / Flickr
Téměř tři desítky kulohlavců uhynuly poté, co hejno těchto kytovců uvázlo na odlehlé pláži na Novém Zélandu. Informovala o tom agentura Reuters.
 
Skupina 29 kulohlavců byla objevena v pondělí na pláži Twilight, známé také jako Paenga Rehia, nedaleko severní špičky Severního ostrova. Ministerstvo ochrany přírody se rozhodlo, že nezahájí záchrannou operaci mimo jiné kvůli odlehlosti místa a stavu zvířat. Od té doby uhynulo 27 kulohlavců.

Ministerstvo dodalo, že na místě byl vyhlášen ráhui - maorský duchovní zákaz neboli tapu -, aby bylo možné provést obnovu a vyčištění od biologického nebezpečí. O tento proces se postará skupina původních obyvatel Ngati Kuri a ministerstvo jim poskytne potřebnou podporu.

Nový Zéland a Austrálie zažívají poměrně často hromadná uváznutí kulohlavců i dalších druhů kytovců. Příčiny tohoto jevu nejsou úplně jasné. Vědci se ale domnívají, že mezi ně mohou patřit nemoci, pronásledování predátorem, odliv nebo dezorientace.

V červenci 2023 uvázlo u Cheynes Beach ve státě Západní Austrálie 97 kulohlavců a loni v dubnu se přes 160 z nich objevilo na mělčině poblíž Dunsboroughu ve stejném státě. Na 230 kulohlavců pak před třemi lety uvázlo v Macquarie Harbour na západě Tasmánie a v roce 2020 na stejném místě na mělčině uvázlo rekordních 470 kulohlavců černých.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Velryba jižní a racek Foto: Depositphotos Velryby jižní byly na pokraji vyhynutí, teď v Patagonii ohromují turisty Kosatka Foto: Depositphotos Střetů mezi loďmi a kosatkami na jihu Španělska výrazně ubylo Kosatka černá Foto: Jim McLean Flickr Na jihozápadě Austrálie uvázlo sedm kosatek, tři z nich se podařilo zachránit

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

Diskuse: 39

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 62

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 62

Lidé budou dnes v Brně demonstrovat proti tomu, aby Motoristé vedli ministerstvo životního prostředí

Diskuse: 35

Kryštof Míšek: ETS2 tak snadno zastropovat nelze a dopad na domácnosti bude rozhodně větší

Diskuse: 26

Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

Diskuse: 5

Jáma po těžbě v lomu ČSA u Mostu se přirozeně napouští, za čas zmizí stroje

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist