Most Červeňák v Pardubicích možná nahradí nová lávka, aktivisté nesouhlasí

Město Pardubice nechalo znovu posoudit zchátralý most Červeňák ve stejnojmenné přírodní lokalitě, aby přesněji určilo, nakolik je jeho stav havarijní. Zavřený je od roku 2018. ČTK to řekl primátor Jan Nadrchal (ANO). Radnice tím reaguje na popud aktivistů, kteří požadují, aby byl most památkově chráněný. Město naopak zvažuje, že ho zbourá a místo něj postaví nový."Nechali jsme udělat další posudky, aktivisté navrhovali odnětí žulových kostek ze železobetonové mostovky, aby se most odlehčil. My jsme zjišťovali, jestli by to mostu skutečně pomohlo. Posudkáři v tom byli velmi opatrní, neřekli jasně, jestli to mostu pomůže, nebo spadne," řekl primátor.

Už první městský posudek řekl, že má Červeňák nulovou zatížitelnost a že se na něj nesmí vstupovat. Město proto most v roce 2018 zavřelo. Lidé na něj chodili dál, a proto tam instalovalo vysoké betonové zabrány. Primátor nedávno uvedl, že by bylo možné místo mostu postavit nové přemostění, například v podobě lávky.

"Oprava mostu by vyšla cenově dráž než stavba nového mostu či lávky. S opravou mostu mám problém v tom, že se mohou ukázat další závady, které my teď nevidíme. Když se oprava mostu provede, prodlouží to jeho životnost o nějakých deset nebo 15 let, to není moc," řekl primátor.

Oprava mostu na relativně krátkou dobu se tak podle primátora nevyplatí. "Rozumnější je most strhnout. Co jsem zjišťoval, podle památkářů nemá nějaký kulturní význam, není podle nich cenný. Je to standardní konstrukce. Proto se klaním k tomu, že by tam měl vzniknout nový most nebo lávka," řekl primátor.

Nová lávka by mohla tvarem připomínat starý Červeňák, dodal. Také se nabízí to, že most zanikne bez náhrady, protože kousek po proudu Chrudimky je most Zeleňák. Další spojení břehů řeky má vzniknout blízko na plánovaném obchvatu města, kde bude silnice a také stezka pro pěší a cyklisty. "Z tohoto pohledu se stavba nové lávky jeví jako zbytná," řekl primátor.

Aktivisté loni podali návrh, aby ministerstvo kultury vyhlásilo most za industriální kulturní památku. Dříve vojenský most je z roku 1935. Jeho červená barva zanikla a jeho nýtovaná konstrukce je zrezlá. Podle aktivistů ze spolku Chráníme stromy most dokumentuje vývoj mostních konstrukcí na přelomu 19. a 20. století.

Město podle primátora nemusí čekat na rozhodnutí ministerstva kultury a patrně zadá studii na novou lávku. "Je to jednoduchý návrh stavby, který by měl být v kompetenci rady. Určitě bych byl rád, kdybychom letos studii zadali," řekl primátor. Pardubice totiž chtějí revitalizovat přírodní lokalitu, v níž se most nachází, a práce mají začít letos.

"Čekáme na stavební povolení, dokumentace je hotová. Začneme asi na podzim tím nepříjemným, a to je kácení. Myslím, že záměr je projednaný a bavili jsme dlouho o něm s různými spolky. Věřím, že kácení budou akceptovat. Práce budou postupné, asi tři roky, mezitím bude i dosadba. A zahájí se také obnova cestní sítě," řekl primátor.

