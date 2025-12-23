https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/most-cervenak-v-pardubicich-zustane-po-oprave-pristupny-jen-pesim-a-cyklistum
Most Červeňák v Pardubicích zůstane po opravě přístupný jen pěším a cyklistům

23.12.2025 18:02 | PARDUBICE (ČTK)
Foto | Petr1888 / Wikimedia Commons
Most Červeňák v Pardubicích bude po plánované opravě sloužit pro pěší a cyklisty, auta po něm jezdit nebudou. Informace zazněly na jednání zastupitelstva. Město zvažovalo zvýšení nosnosti mostu, aby přes něj mohly v případě potřeby jezdit sanitky. Most v přírodní lokalitě je kvůli špatnému stavu zavřený od roku 2019.
 
Návrhem, aby měl most opět větší nosnost, se pardubičtí radní zabývali minulý týden. V minulosti po mostě jezdila těžká technika, protože ho stavěli vojáci a stejnojmennou oblasti používali jako vojenské cvičiště. Postupně ale most zchátral natolik, že podle odborníků stěží unese sám sebe.

Letos v březnu zastupitelé schválili, že do září připraví tendr na generální opravu mostu. Rekonstrukce by měla stavbě zachovat v maximální míře jeho současnou podobu.

Náměstek primátora Jan Hrabal (ANO) navrhoval zvýšit nosnost mostu kvůli sanitkám, které by ho mohly využívat. Radní ale jeho návrh na zhotovení projektu neschválili. Zastupitel a poslanec Karel Haas (ODS) se obával toho, že pokud by město dalo několik milionů korun na projekt, bude to znamenat desítky milionů korun na opravu. To by mohl být podle Haase důvod, proč se Červeňák neopraví nikdy. "A také se připravuje 150 metrů dál jihovýchodní obchvat. Prosím zachovejme Červeňák pro pěší a cyklisty za rozumnou cenu," řekl zastupitel Petr Klimpl (DS). Dodal, že nosnost potřebnou pro složky integrovaného záchranného systému má nedaleký most Zeleňák.

O zachování Červeňáku usilovali aktivisté, kteří loni podali návrh, aby se stal kulturní památkou. Ministerstvo kultury o tom zatím nerozhodlo. "V současné době jsou všechny shromážděné a obsáhlé podklady ministerstvem vyhodnocovány. Poté bude rozhodnuto, zda bude zahájeno řízení o prohlášení tohoto mostu za kulturní památku či nikoliv," uvedla mluvčí ministerstva Ivana Awwadová.

