Most Červeňák v Pardubicích zůstane po opravě přístupný jen pěším a cyklistům
Letos v březnu zastupitelé schválili, že do září připraví tendr na generální opravu mostu. Rekonstrukce by měla stavbě zachovat v maximální míře jeho současnou podobu.
Náměstek primátora Jan Hrabal (ANO) navrhoval zvýšit nosnost mostu kvůli sanitkám, které by ho mohly využívat. Radní ale jeho návrh na zhotovení projektu neschválili. Zastupitel a poslanec Karel Haas (ODS) se obával toho, že pokud by město dalo několik milionů korun na projekt, bude to znamenat desítky milionů korun na opravu. To by mohl být podle Haase důvod, proč se Červeňák neopraví nikdy. "A také se připravuje 150 metrů dál jihovýchodní obchvat. Prosím zachovejme Červeňák pro pěší a cyklisty za rozumnou cenu," řekl zastupitel Petr Klimpl (DS). Dodal, že nosnost potřebnou pro složky integrovaného záchranného systému má nedaleký most Zeleňák.
O zachování Červeňáku usilovali aktivisté, kteří loni podali návrh, aby se stal kulturní památkou. Ministerstvo kultury o tom zatím nerozhodlo. "V současné době jsou všechny shromážděné a obsáhlé podklady ministerstvem vyhodnocovány. Poté bude rozhodnuto, zda bude zahájeno řízení o prohlášení tohoto mostu za kulturní památku či nikoliv," uvedla mluvčí ministerstva Ivana Awwadová.
