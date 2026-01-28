V Českém Švýcarsku po 80 letech opět funguje horský spolek, navazuje na tradici

Licence | Volné dílo (public domain)
Do národního parku České Švýcarsko se po 80 letech vrátil horský spolek. Zakladatelé chtějí navázat na tradici a činnost původního zřízení, které v oblasti působilo od 19. století do roku 1945, kdy z geopolitických důvodů zaniklo. Spolek se tak stejně jako jeho předchůdce věnuje údržbě a rozvoji infrastruktury, třeba turistických cest. Zaměřuje se na okolí Hřenska. Prostředky čerpá do fondu ze vstupného na největší atrakce v rezervaci. ČTK o tom informoval předseda Horského spolku pro České Švýcarsko Richard Vech.
Spolek si najímá dodavatelské firmy, nemá provozní náklady ani zaměstnance. Do fondu přispívají zakládající členové. Jde o společnost PAAL, která vlastní Sokolí hnízdo u Pravčické brány, obec Hřensko, jež provozuje plavbu na lodičkách v Edmundově a Divoké soutěsce, a Klub českých turistů z Janova. Se spolkem uzavřela memorandum správa parku, které bude spolek poskytovat účelové finanční dary. Správa dosud žádné peníze ze vstupného na Pravčickou bránu či z vybraných plateb za plavbu na lodičkách v soutěskách nezískává.
Předseda Horského spolku pro České Švýcarsko Richard Vech (vlevo) a ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž při podpisu Memoranda o spolupráci dne 27. ledna 2026 na vyhlídkové plošině Fénix v NP České Švýcarsko.
Foto | Tomáš Salov / NP České Švýcarsko
"To území je sice ve správě národního parku, ale plavební dráha například není provozovaná národním parkem, to provozuje obec Hřensko a tudíž má náklady, ale i příjmy," uvedl Vech. Areál výletního zámečku Sokolí hnízdo je léta v rukách soukromé firmy. Firma, která vybírá vstupné, vznik spolku iniciovala, aby se peníze v určité výši vracely nejen do oprav zámečku, ale i do cestovního ruchu.
Obec Hřensko na fond přispívá deseti korunami z každé prodané vstupenky, řekla ČTK starostka Kateřina Horáková. Po obřím požáru v roce 2022 zůstala světoznámá Edmundova soutěska až do loňska uzavřená. Obec přišla o hlavní příjem. Neinvestovala a propustila některé zaměstnance. "Aby se soutěska mohla otevřít, byla potřeba udělat posudky," připomněla Horáková s tím, že obci s jejich zaplacením spolek loni pomohl. Otevření soutěsky zároveň pomohlo i návštěvnosti na Pravčické bráně. "Je to všechno propojené," dodala starostka.
Spolek vznikl před rokem. Za tu dobu už investoval do čtyř projektů, uvedl Vech. "Přestože jsme nemalou částkou přispívali, tak máme na účtě 2,5 milionu korun," uvedl předseda. Podle něj jde zhruba o roční příjem spolku.
