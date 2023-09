Mostkovice chtějí na podzim vyhlásit referendum o projektu na zplyňování odpadu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vedení Mostkovic na Prostějovsku plánuje, že na podzim vyhlásí místní referendum o záměru firmy PGP Terminal vybudovat na území obce zařízení umožňující plazmové zplyňování odpadu. Zastupitelstvo by o vyhlášení referenda mělo rozhodnout v listopadu, poté poběží tříměsíční lhůta pro uspořádání plebiscitu, řekl starosta Mostkovic Jaroslav Peška. Mostkovice zahájily přípravu referenda kvůli tomu, že s plánovanou investicí nesouhlasí více než polovina místních obyvatel. Obávají se negativního dopadu na životní prostředí.

Zastupitelstvo Mostkovic se podle Pešky sejde už v září, jenže v případě vyhlášení referenda v tomto termínu by jeho konání připadlo na období Vánoc, což není ideální. O referendu by proto zastupitelé měli rozhodnout na svém mimořádném zasedání koncem listopadu, uspořádáno tak bude moci být na začátku příštího roku. Rozruch v obci v létě způsobil návrh memoranda o spolupráci Prostějova s firmami PGP Terminal a MT. Prostějov vystoupil ze Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, která má v budoucnu pro samosprávy zajišťovat likvidaci komunálního odpadu. Radnice má zatím dvě vlastní varianty likvidace odpadu, jedna z nich počítá s firmou PGP Terminal. Prostějovští radní projednání memoranda už dvakrát odložili.

Zastupitelstvo Mostkovic podle starosty nedávno odmítlo žádost investora nominovat představitele obce do pracovní skupiny, která tak nevznikne. Petici proti investici společnosti PGP Terminal letos podepsalo 777 ze zhruba 1300 obyvatel Mostkovic. Peška upozornil na to, že stavbu recyklačního centra PGP neumožňuje platný územní plán obce. Zastupitelé by o jeho případné změně rozhodli pouze tehdy, pokud by většina obyvatel s projektem souhlasila a bylo prokázáno, že investice nebude mít negativní dopad na životní prostředí v obci.

Firma PGP Terminal chce v Mostkovicích zařízení na plazmové zplyňování odpadu postavit v areálu bývalého vojenského opravárenského podniku. Investice souvisí s chystaným zpřísněním podmínek pro nakládání s komunálním odpadem. Podle společnosti nebude odpad v zařízení spalován. "Odpad je přiveden do zplyňovacího reaktoru, kde za omezeného přístupu vzduchu dochází na molekulární bázi k dokonalému primárnímu termickému rozkladu jeho vnitřní molekulární struktury," uvedla firma.

