Mráz na jihu Čech poškodil kromě ovoce zřejmě i obiloviny a řepku

Jihočeští zemědělci odhadují, že minimálně polovinu až dvě třetiny květů a plodů ovocných stromů nenávratně poškodil mráz. Jsou i pěstitelé, kteří hlásí úplné zničení letošní úrody v některých sadech. Kromě ovoce mráz poškodil také obiloviny, pícniny, mák, ale i rozkvetlou řepku. Ta sice vypadá netknutě, ale při bližším pohledu jsou na rostlinách vidět popraskaná pletiva. To znamená velké oslabení porostů a snížení odolnosti vůči nákazám, například hlízenkou obecnou. ČTK o tom informovala ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.

Škody způsobené mrazem hlásí i zemědělské podniky zaměřené na živočišnou výrobu. Poukazují například na pomrzlou vojtěšku a s tím související obavy o zajištění krmení pro dojnice. Zemědělci dále poukazují na pomrzlé vrcholové listy na ozimých obilovinách. Obávají se, že rostliny nebudou tvořit klasy. "Každopádně až příští dny ukážou, do jaké míry jde o škody fatální, zdali se narušená pletiva plodin zregenerují, anebo bude potřeba porosty zaorat a přesít například kukuřicí,“ uvedla Šťastná.

Jihočeští pěstitelé takové přemrznutí plodin nepamatují. Hlavním problémem byl teplý a slunečný březen, který téměř o měsíc urychlil vegetační procesy. Následně udeřily mrazíky na polní plodiny a ovocné stromy v jejich nejzranitelnější fázi. Kdyby je březen neuvedl do rozpuku, následné nízké teploty v dubnu obvyklé by vegetaci tolik neublížily. "Prudký výkyv teploty odnesly zejména peckoviny, tedy třešně, višně, meruňky a broskve. Ale mrazem popraskaly už nasazené plody angreštu. Zaznamenali jsme i velké škody u jihočeských pěstitelů jahod na plochách, které nestihli před mrazem ochránit zakrytím fólií," řekla Šťastná.

"Malé nezralé třešně jsou prasklé, ty nahnědlé by možná mohly vydržet, ale z celého sadu to budou jednotky procent. Jabloně, které už kvetly, kvůli chladnému počasí včely neopylovaly a pak pomrzly. Když jsem namátkově rozloupl několik plůdků, byly uvnitř hnědé. Možná přežily ty, které kvetly později. Ale dokud to nespadne, nedá se říct, zda budou jablka,“ uvedl Martin Krump z Chelčic na Strakonicku, který obhospodařuje 21 hektarů. U jabloní bude možné situaci vyhodnotit do 14 dnů. Dále pěstuje višně a meruňky, o které také přišel. Podle něho by škoda mohla být až jeden milion korun. Ovoce pěstuje od roku 1992 a za tu dobu pamatuje pouze jeden nejhorší rok, a to 2012, kdy v srpnu sady zdecimovalo krupobití.

V Jihočeském kraji se výměra ovocných sadů neustále mění, za posledních 20 let se snížila o téměř 35 procent. Na republikové produkci se podílí asi z pěti procent. V roce 2022 byla celková výměra ovocných sadů v České republice 15.419 hektarů, což představuje meziroční pokles o 6,5 procenta. Produkční sady mají výměru 11.437 hektarů, 40,6 procenta těchto sadů je přestárlých.

