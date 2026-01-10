Mrazy ovocným sadům svědčí, pomohou redukovat škůdce a choroby
10.1.2026 15:29 | HOLOVOUSY (ČTK)
Nyní jsou ovocné stromy v přirozeném zimním spánku a mrazy je nijak neohrožují. "Kdyby takto nízké teploty byly ke konci února, kdy už se pomalu začínají hýbat květní pupeny například u meruněk a třešní, mohl by to být problém," uvedl Ludvík.
Obavy mají ovocnáři každoročně z jarních mrazů, které dokážou na úrodě způsobit obrovské škody. V roce 2024 kvůli silným jarním mrazům klesla úroda v porovnání s průměrem předchozích pěti let o 65 procent na pouhých 48 058 tun a byla nejnižší za posledních 100 let. Velké škody z jarních mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.
