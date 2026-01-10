https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mrazy-ovocnym-sadum-svedci-pomohou-redukovat-skudce-a-choroby
Mrazy ovocným sadům svědčí, pomohou redukovat škůdce a choroby

10.1.2026 15:29 | HOLOVOUSY (ČTK)
Foto | Jeremy Hiebert / Flickr
Současné silné mrazy, které zasáhly Českou republiku, svědčí ovocným stromům. Nízké teploty pomohou v ovocných sadech redukovat choroby a různé škůdce. ČTK to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Od pondělí teploty v Česku klesají pod minus deset stupňů Celsia, v nejchladnějších lokalitách pod minus 15 stupňů a v mrazových kotlinách pod minus 20 stupňů Celsia.
 
"Současné mrazivé počasí odpovídá začátku ledna. Ovocným sadům prospívá zejména tam, kde je i sněhová pokrývka," uvedl předseda ovocnářů. Nynější mrazy mezi minus deseti až minus 18 stupni podle něj dokážou eliminovat různé choroby a škůdce, kteří na stromech přezimují. V mrazových lokalitách, kde teploty klesají i hluboko pod minus 20 stupňů Celsia, ovocné sady nejsou.

Nyní jsou ovocné stromy v přirozeném zimním spánku a mrazy je nijak neohrožují. "Kdyby takto nízké teploty byly ke konci února, kdy už se pomalu začínají hýbat květní pupeny například u meruněk a třešní, mohl by to být problém," uvedl Ludvík.

Obavy mají ovocnáři každoročně z jarních mrazů, které dokážou na úrodě způsobit obrovské škody. V roce 2024 kvůli silným jarním mrazům klesla úroda v porovnání s průměrem předchozích pěti let o 65 procent na pouhých 48 058 tun a byla nejnižší za posledních 100 let. Velké škody z jarních mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

