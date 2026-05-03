Muzeum luhačovického Zálesí představí umělecké ptačí budky
Muzeum regionu Valašsko připravilo na víkend ornitologické vycházky. V sobotu se akce Vítání ptačího zpěvu uskuteční v okolí Choryňských rybníků, v neděli v Panské zahradě v centru Vsetína. Zájemce provede ornitolog muzea Zdeněk Tyller, sdělil ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík.
Sraz účastníků bude v sobotu v 09:00 u vlakového nádraží ve Lhotce nad Bečvou. "Uděláme si příjemnou procházku, poslechneme si hlasy ptáků žijících v dané oblasti, některé jedince si prohlédneme a také si povíme zajímavosti o jejich životě a významu pro člověka. Připravena bude i ukázka odchytu a kroužkování ptáků," uvedl Tyller.
Stejný program bude v neděli ve Vsetíně. "Sejdeme se v 09:00 u vstupu do Panské zahrady od náměstí Svobody. Následně absolvujeme trasu parkem a případně i kousek podél řeky Bečvy," uvedl ornitolog. V případě velmi nepříznivého počasí se akce ruší. "Nějaký drobný deštík nás ale samozřejmě neohrozí. Pokud si nebudete jisti, zda vyrazit či ne, můžete se dotázat na telefonním čísle 775 284 222," uvedl Tyller.
