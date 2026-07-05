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Muzeum v Říčanech u Prahy obnovilo naučnou stezku Říčansko

5.7.2026 01:06 | ŘÍČANY (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Simon Evans / Flickr
Muzeum v Říčanech u Prahy obnovilo naučnou stezku Říčansko, která seznamuje návštěvníky s historií města i přírodou v jeho okolí. Zcela přepracovaných 18 zastavení propojuje přírodu, historii i současná témata, informovala ČTK Marie Tvrdoňová z muzea.
 
Devítikilometrová trasa začíná u zříceniny říčanského hradu a vede přes Lázeňskou louku k rybníkům Marvánek a Srnčí. Pokračuje Říčanským lesem k přírodní památce Louka u Vojkova a podél meandrů říčky Rokytky ke koupališti Jureček v Radošovicích.

Návštěvníci se na nových panelech dozvědí, jak vznikal říčanský hrad, nebo kde rostou vzácné rostliny. Zjistí také, proč dnes některé studánky vysychají, jakou roli hrají mokřady ve městě, jak se mění lesy a jak lidská rozhodnutí ovlivňují podobu krajiny na desítky let dopředu.

Původní stezka vznikla v roce 2003. Práce na její obnově trvaly přibližně rok. Výraznou proměnou prošla vizuální stránka. Grafička Eva Sosnovcová vytvořila koláže z historických fotografií, ilustrací a dalších motivů z muzejních sbírek. Na trase navíc návštěvníci neuvidí jen klasické informační panely, ale čeká na ně i několik hravých překvapení.

"Krajina kolem nás není kulisa. Je to živý příběh plný stop, které jsou nám na první pohled skryté. Nová stezka nepopisuje jen to, co vidíme okolo sebe, ale pomáhá pochopit, proč to vidíme právě takhle. Na každém zastavení zveme návštěvníky, aby objevovali souvislosti mezi přírodou, historií i tím, jak krajinu ovlivňujeme dnes," uvedla koordinátorka projektu Adéla Venerová.

Říčanské muzeum zřizuje město. Expozice má v hlavní budově v Rýdlově ulici, dalšími prostory jsou hájovna či geopark. Ročně ho navštíví přes 20.000 lidí. Kromě výstav pořádá programy pro školáky a nabízí workshopy pro učitele.

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