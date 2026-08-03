Soutěska Sibiř v Teplických skalách v létě chladí, dnes tam bylo přes 10 stupňů
"Není to jen soutěska Sibiř, ale celé Teplické skály, které se v létě těší velkému zájmu návštěvníků. Je pravda, že ve vedrech je ve skalách příjemněji, lze se tam zchladit. V Teplicích je v létě velkým lákadlem také prvorepublikové koupaliště, kde je příjemná voda, máme ji přímo z vrtu," řekla Strnadová.
Co se týče návštěvnosti, tak v těchto dnech je jedno, jestli je všední den nebo víkend, zájem je velký. Například za dnešní dopoledne prodali do Teplických skal okolo 700 vstupenek, denní návštěvnost v létě činní 1000 až 1300 lidí, uvedli zástupci areálu.
Průchod mezi skalami v soutěsce je v některých místech široký maximálně dva metry. Led se tam drží i do konce května. Vzhledem ke specifickým klimatickým podmínkám si soutěska získala také pozornost biologů a dalších vědců, například nabízí několik vegetačních stupňů rostlin. Rostou zde jak suchomilné vřesy a brusinky, horské kapradiny a borůvky, tak i chladnomilné rostliny, které mají díky dlouho se držícímu ledu a sněhu zkrácené vegetační období.
Vstup do Teplických skal je zpoplatněn, vstupenky si lze rezervovat on-line, otevírací doba je od dubna do října od 8:00 do 18:00, více informací je na webu.
Teplické pískovcové skály jsou jedním z nejatraktivnějších pískovcových skalních měst v Královéhradeckém kraji. Prohlídkový udržovaný okruh, který vede Teplickými skalami, měří asi šest kilometrů. Společně se sousedními Adršpašskými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině.
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