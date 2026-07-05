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Baťův kanál láká ročně statisíce lidí, za čtvrt století prošel totální proměnou

5.7.2026 00:55 | VESELÍ NAD MORAVOU (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Radek Linner / Wikimedia Commons
Na Baťův kanál každoročně vyplouvá téměř 100 000 lidí, ale přitahuje i další statisíce lidí, kteří kolem něj jezdí na kole, vydávají se na vycházky nebo přijdou posedět do některého z mnoha přístavů. Podle ředitele stejnojmenné obecně prospěšné společnosti Vojtěcha Bártka se za zhruba čtvrtstoletí stal kanál a jeho okolí velkou a komplexní turistickou atrakcí jihovýchodní Moravy, řekl ČTK.
 
Na Baťově kanále se Bártek pohybuje a pracuje 27 let. "Nezačínali jsme téměř, ale úplně od nuly. Nebylo tu pro turisty prakticky nic. Maximálně nějaké hotely z 80. let. Dnes region nabízí komplexní služby pro turisty a jak znám plány podnikatelů, tak rozvoj nekončí. Reagují dále na současné a nové trendy v cestovním ruchu. Sledují, jak to funguje ve světě a co lidé chtějí," řekl Bártek.

Před covidem dosáhla návštěvnost zhruba 100 000 lidí, pandemie znamenala propad. Poslední roky se přiblížily době předpandemické. "V roce 2024 mohla být sezona rekordní, ale přišly zářijové povodně a ukončily sezonu o měsíc dříve," řekl Bártek.

Kanál je cílem různorodých skupin lidí, rodičů či prarodičů s dětmi, firemních skupin či skupin přátel, jezdí i školní výlety. Na kanále tráví jeden den, ale i týden. Možností půjčit si různé typy lodí je dostatek. "Vznikla řada půjčoven, každá se profiluje trochu jinak. V zásadě se ale na kanále pohybují dva typy lodí. Buď se jedná o motorové čluny, nebo o kajutové lodi, v nichž lidé i přespávají," řekl Bártek. V obou případech může plavidlo řídit člověk starší 18 let, který absolvuje potřebné a nijak dlouhé zaškolení.

Plavbu po kanále lze absolvovat i na pravidelných, obvykle okružních plavbách. Bývají na hodinu či dvě, ale i delší. "Například okružní plavba z Veselí nad Moravou do Strážnice a zpět je mnohem delší a její součástí je tříhodinová pauza," řekl Bártek.

Od začátku století se výrazně zlepšily a rozšířily i doprovodné služby, tedy restaurace, občerstvení a ubytování. "Vznikla moderní bistra se současnou gastronomií, minulostí jsou občerstvení jen s klobásou a hranolky. V obcích vyrostlo ubytování různého typu a přístavy se staly živým místem jak pro turisty, tak pro místní," řekl Bártek.

Od letoška je díky nové plavební komoře možné dojet z přístavu ve Skalici až do Hodonína. "Má to ten efekt, že spousta lidí chce nový úsek vidět, proplout jím, většině se líbí. A v Hodoníně už vidí, že se ve městě objevili turisté, kteří sem přijdou na večeři, přespávají zde, prostě zde tráví více času a utrácejí," řekl Bártek. Podle něj Baťův kanál ušel neskutečný kus cesty a stal se katalyzátorem rozvoje turistického ruchu v regionu. Investice z různých zdrojů do infrastruktury, nejen samotného kanálu, dosáhly za čtvrtstoletí miliardy korun, které se však regionu vracejí.

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