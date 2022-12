Myslivci budou protestovat kvůli drahým nájmům honiteb státních lesů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Myslivecké spolky, které hospodaří v honitbách státního podniku Lesů ČR, budou dnes protestovat před ministerstvem zemědělství. Chtějí upozornit na vysoké nájmy honiteb, které považují za neúnosné. Chtějí, aby se nájmy stanovovaly podle nákladů, které myslivci mají. ČTK to řekl předseda Svazu mysliveckých sdružení v Lesích ČR Josef Zibner. Očekává, že protestu se zúčastní desítky lidí.

Spolky sdružené ve svazu se věnují myslivosti hlavně jako zájmové činnosti. "Chceme zachovat spolkovou občanskou myslivost v honitbách Lesů ČR," uvedl Zibner. Spolky podle něj nelze vystavovat tržnímu prostředí, protože jejich činností není pouze takzvaná lovecká turistika, ale myslivci v honitbách hospodaří a starají se o ně. "Budují posedy, krmelce, přikrmují zvěř a starají se o ní a redukují stavy," řekl. Zmínil také, že podmínky pro myslivost jsou těžké například kvůli těžbě, kvůli které zvěř migruje.

Spolků typu, který zastupuje svaz, je podle Zibnera zhruba 300 a užívají třetinu honiteb Lesů ČR. Ve sdružení je nyní 16 členů. Nájemné je podle něj předražené o nejméně 50 procent. Hlavním cílem spolků je proto změnit metodu, kterou se výše nájemného stanovuje, řekl Zibner.

Uvedl, že metodu stanovování nájmů podle nákladů spolků navrhovali poslanci při schvalování poslední novely mysliveckého zákona v roce 2001, ustanovení ale nepodpořil senátní výbor. Spolky podle Zibnera v současnosti již nemají dostatek peněž a nájemné tvoří zhruba 80 procent jejich nákladů, které jsou přitom výrazně vyšší než jejich výnosy.

Doplnil, že argumenty myslivců podpořil i ombudsman Stanislav Křeček, který vyzval ministerstvo zemědělství k revizi pronájmu honiteb právnických osob hospodařících s majetkem státu.

Svaz kritizuje také plán Lesů ČR převést část honiteb pod vlastní správu. Už dříve se mluvilo o tom, že by se mohlo jednat až o 25 procent všech honiteb. Zibner se domnívá, že podnik na to nemá dostatek zaměstnanců. "Podle nás je to nereálné," řekl.

reklama