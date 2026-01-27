Ministerstvo zemědělství bude mít letos rozpočet 63 miliard Kč, na národní dotace dá 4 miliardy Kč
Na národní dotace ministerstvo poskytne čtyři miliardy korun. "Velká část z těchto podpor půjde na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat. Z národních titulů ale podporujeme i činnost včelařů, potravinových bank nebo ovocnářů. Po několika letech se také otevře program na podporu zpracování zemědělských produktů," uvedl Šebestyán.
Nastavení národních dotací dnes kritizovala Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ). Za problematické považuje především obnovení programu Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu. Ministerstvo v něm plánuje rozdělit na investičních dotacích 250 milionů korun, v návrhu minulého kabinetu nebyl. Podle ASZ tento program v minulosti využívaly pouze velké podniky.
Podle ASZ nastavení dotačních programů povede k větší podpoře velkých zemědělců na úkor těch menších. "Zvýší se tím sice zisk těchto podniků, ale z hlediska konkurence, pestrosti produkce a kvality potravin se nic nezlepší. Venkovu ani spotřebitelům tyto vyšší dotace nic nepřinesou. Zvyšuje se jen závislost celého sektoru na několika subjektech a snižuje se konkurenceschopnost tuzemského zemědělství jako celku," uvedl předseda ASZ Jaroslav Šebek.
Do živočišné výroby směřuje na dotacích 2,89 miliardy korun, do rostlinné výroby 528 milionů, do potravinářství 363 milionů a na ostatní aktivity 216 milionů korun. Na neinvestiční dotace je určeno 3,65 miliardy korun, na dotace na pořízení dlouhodobého majetku půjde 352 milionů korun. Národní dotační programy bude proplácet Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).
