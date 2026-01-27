https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mze-bude-mit-letos-rozpocet-63-miliard-kc-na-narodni-dotace-da-4-miliardy-kc
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministerstvo zemědělství bude mít letos rozpočet 63 miliard Kč, na národní dotace dá 4 miliardy Kč

27.1.2026 19:40 (ČTK)
Strniště v zimě
Strniště v zimě
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Larry Mundy / Shutterstock
Ministerstvo zemědělství letos bude hospodařit s rozpočtem 63 miliard korun včetně peněz z Evropské unie. Úřad to oznámil v tiskové zprávě. Ve srovnání s návrhem minulé vlády vzrostly plánované výdaje o 7,8 miliardy korun. Pro loňský rok byly plánované výdaje 59 miliard korun. Na národní dotace dá letos ministerstvo čtyři miliardy korun, loni na ně šlo 3,65 miliardy korun.
 
Zvýšení rozpočtu proti plánu předchozí vlády podle ministerstva umožní zajistit spolufinancování evropských programů nebo zajistit podporu strategickým vodohospodářským projektům. "Oblast vodního hospodářství posílíme o 800 milionů korun. Do lesnictví půjde oproti původnímu návrhu rozpočtu o 600 milionů korun více, což nám umožní alespoň částečně pokrýt dluh, který v minulosti vznikl u výplaty podpor soukromým vlastníkům lesů," uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Na národní dotace ministerstvo poskytne čtyři miliardy korun. "Velká část z těchto podpor půjde na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat. Z národních titulů ale podporujeme i činnost včelařů, potravinových bank nebo ovocnářů. Po několika letech se také otevře program na podporu zpracování zemědělských produktů," uvedl Šebestyán.

Nastavení národních dotací dnes kritizovala Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ). Za problematické považuje především obnovení programu Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu. Ministerstvo v něm plánuje rozdělit na investičních dotacích 250 milionů korun, v návrhu minulého kabinetu nebyl. Podle ASZ tento program v minulosti využívaly pouze velké podniky.

Podle ASZ nastavení dotačních programů povede k větší podpoře velkých zemědělců na úkor těch menších. "Zvýší se tím sice zisk těchto podniků, ale z hlediska konkurence, pestrosti produkce a kvality potravin se nic nezlepší. Venkovu ani spotřebitelům tyto vyšší dotace nic nepřinesou. Zvyšuje se jen závislost celého sektoru na několika subjektech a snižuje se konkurenceschopnost tuzemského zemědělství jako celku," uvedl předseda ASZ Jaroslav Šebek.

Do živočišné výroby směřuje na dotacích 2,89 miliardy korun, do rostlinné výroby 528 milionů, do potravinářství 363 milionů a na ostatní aktivity 216 milionů korun. Na neinvestiční dotace je určeno 3,65 miliardy korun, na dotace na pořízení dlouhodobého majetku půjde 352 milionů korun. Národní dotační programy bude proplácet Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Sklizeň cibule Foto: Depositphotos Pěstitelé zeleniny v ČR by chtěli, aby spotřebitelé kupovali domácí produkci Námraza na révě Foto: Marilylle Soveran Flickr Lednové mrazivé počasí je pro vinohrady dobrá zpráva, chrání je před chorobami Strniště v zimě Foto: Larry Mundy Shutterstock ČR i Slovensko prosazují více peněz pro zemědělce v rozpočtu EU, řekli ministři

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist