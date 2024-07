Ministerstvo chce do konce července odeslat vládě návrh na vyhlášení NP Křivoklátsko

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | JeP / Shutterstock Podle návrhu ministerstva životního prostředí má zamýšlený Národní park Křivoklátsko zabírat 116 kilometrů čtverečních, tedy 16 procent současné chráněné krajinné oblasti.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypořádalo téměř všechny připomínky k vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a do konce července chce návrh odeslat vládě. Na podzim by se jím měla zabývat Poslanecká sněmovna, řekl novinářům při dnešní návštěvě Křivoklátska ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).Záměr naráží na odpor řady starostů. Mají obavy z nárůstu turismu a tvrdí, že jim k parku chybí podrobné informace. Hladík to odmítá. Ministerstvo odůvodňuje záměr ochranou části Křivoklátska, kde je nebývale pestrý a k tomu největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR s velkou rozmanitostí přírody.

"Poté co odešleme návrh na vládu, což bude předpokládám do konce července letošního roku, tak projde tento návrh posouzením, diskusí v rámci Legislativní rady vlády, následně se dostane na vládu a na podzim k projednání do Poslanecké sněmovny," popsal legislativní kroky Hladík.

Záměr na vyhlášení parku MŽP předloží v podobě novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon však podle Hladíka ještě nebude zahrnovat například vymezení klidových zón nebo zásad péče o park. Tyto detaily se budou schvalovat až v budoucí dvoukomorové radě národního parku, v níž by měly mít své zástupce samosprávy, spolky a odborná veřejnost.

"To je obrovská změna. Dnes starostové nemají vliv na území jako takové, protože většina je pod správou Lesů České republiky. Po vzniku národního parku se posílí vliv samospráv, ale také místních spolků a podnikatelů na chod území jako takového," podotkl Hladík.

Podle návrhu ministerstva životního prostředí má zamýšlený Národní park Křivoklátsko zabírat 116 kilometrů čtverečních, tedy 16 procent současné chráněné krajinné oblasti.

Proti vyhlášení parku dlouhodobě bojují místní obce, ve svazku je jich 28, což představuje přibližně 15 000 obyvatel. Proti jsou i vlastníci nestátních lesů, Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.

Hladík ale řekl, že z diskusí s místními a starosty nemá pocit, že by se záměrem nesouhlasili. Řada obcí podle něj s ministerstvem spolupracuje. Například Sýkořice spolu s MŽP řeší přestavbu jednoho z objektů na Dům přírody, který by sloužil jako návštěvnické středisko, dodal.

reklama